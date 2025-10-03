El PSOE insiste en que no hay financiación ilegal, pero reconoce pagos en efectivo a Ábalos

El Partido Socialista reconoce pagos en metálico y por transferencia al exministro José Luis Ábalos, si bien asegura que ambos están «justificados», ya que son «contra los justificantes de gastos presentados por él ante el PSOE». «Ha sido el propio partido el que comunicó este ... extremo [a la UCO] con total transparencia», explican este viernes fuentes de la formación que dirige el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que insisten en negar la existencia de financiación ilegal. Algo de lo que «se ha estado acusando al PSOE durante semanas por parte de la derecha política y mediática», apuntan las mismas.

«La UCO corrobora que no ha habido financiación ilegal», se escuda Ferraz este viernes, después de salir a la luz el informe patrimonial de casi 300 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso ABC y que revela que el PSOE pagó cantidades cercanas a los 30.000 euros en efectivo en sobres del partido el exresponsable de Transportes y también a Koldo García, su asesor y hombre de confianza, que da nombre a la trama investigada.

Es la propia UCO en su informe de este viernes, prosiguen fuentes de Ferraz, las que reconocen que el supuesto descuadre con el que se especuló, entre donaciones y nóminas como diputado [a Ábalos], aportaciones y cuotas «no existe» y por tanto, recalcan una vez más, «no existe financiación ilegal en el PSOE». De este modo, explican que desde el principio del procedimiento judicial, insisten en que «las cuentas son absolutamente transparentes y acordes con la legalidad». «El tiempo y los informes lo están demostrando», añaden, para a continuación denunciar que afirmar que el PSOE ha pagado de forma irregular a Ábalos o a cualquiera «es una calumnia».

En cuanto a los sobres con dinero en efectivo, a los que se refiere Ferraz como «pagos vía caja» y que ascienden a cerca de 30.000 euros, aseveran desde el partido que «todos» disponen de sus comprobantes de gastos, «están justificados» y cuentan, además, con la aprobación del Tribunal Supremo y están auditadas de forma externa «como todas las cuentas del PSOE».

El citado documento de 300 páginas, entregado por la UCO al juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga si el también ex secretario de Organización socialista formó parte de un caso de mordidas a cambio de amaño de adjudicaciones de obra pública, recoge, además, que el que fuera mano derecha del propio Sánchez hasta el año 2021 hizo desembolsos personales de al menos 95.000 euros procedentes de una fuente no declarada.