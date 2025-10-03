Suscribete a
ABC Premium

El PSOE insiste en que no hay financiación ilegal, pero reconoce pagos en efectivo a Ábalos

Ferraz también admite transferencias al ex secretario de Organización. Asegura que ambos están «justificados»

El exministro de Transportes hizo desembolsos personales de al menos 95.000 euros que venían de una fuente no declarada

El PSOE pagó más de 30.000 euros en sobres del partido a Ábalos y Koldo

El exministro Ábalos en una imagen en La Moncloa en 2019. Al fondo, su hombre de confianza, Koldo
El exministro Ábalos en una imagen en La Moncloa en 2019. Al fondo, su hombre de confianza, Koldo ABC
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Partido Socialista reconoce pagos en metálico y por transferencia al exministro José Luis Ábalos, si bien asegura que ambos están «justificados», ya que son «contra los justificantes de gastos presentados por él ante el PSOE». «Ha sido el propio partido el que comunicó este ... extremo [a la UCO] con total transparencia», explican este viernes fuentes de la formación que dirige el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que insisten en negar la existencia de financiación ilegal. Algo de lo que «se ha estado acusando al PSOE durante semanas por parte de la derecha política y mediática», apuntan las mismas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app