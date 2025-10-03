Suscribete a
El Supremo recuerda a Santos Cerdán que tiene «un abigarrado conjunto de indicios» contra él y rechaza dejarle en libertad

Defiende contra la tesis de la defensa que los audios que le incriminan no han sido manipulados

Ábalos recurre ante el Supremo y carga contra el juez instructor por «carecer de toda prueba»

Santos Cerdán, en una imagen de este año en el Congreso
Santos Cerdán, en una imagen de este año en el Congreso jaime garcía
Javier Lillo

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la presunta trama que se habría hecho con mordidas a cambio de amaños de adjudicaciones públicas en favor de determinadas constructoras, ha rechazado un nuevo intento del ex número tres del PSOE Santos Cerdán de salir ... de prisión indicando que cuenta con «un abigarrado conjunto de indicios» contra él y apuntando que persiste el riesgo de que destruya pruebas.

