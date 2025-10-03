El Supremo recuerda a Santos Cerdán que tiene «un abigarrado conjunto de indicios» contra él y rechaza dejarle en libertad

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la presunta trama que se habría hecho con mordidas a cambio de amaños de adjudicaciones públicas en favor de determinadas constructoras, ha rechazado un nuevo intento del ex número tres del PSOE Santos Cerdán de salir ... de prisión indicando que cuenta con «un abigarrado conjunto de indicios» contra él y apuntando que persiste el riesgo de que destruya pruebas.

«Los indicios apuntan a que el señor Cerdán, en tanto pudiera ser la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores, es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes», explica en un auto al que ha tenido acceso ABC y en el que responde al recurso planteado por la defensa del político.

En su resolución, el magistrado echa por tierra cada una de las tesis expuestas por la defensa en su recurso, como la de que el informe de criminalística relativo a los audios incautados al investigado Koldo García -exasesor del exministro José Luis Ábalos- en realidad permite la lectura de que sí hubo manipulación de los mismos.