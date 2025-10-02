La UCO pide al juez analizar las cuentas y productos bancarios de Pardo de Vera y del ex director general de carreteras

El juez de la Audiencia Nacional ha pedido informe a Fiscalía antes de decidir si acuerda requerir a diversas entidades financieras datos de las cuentas y productos financieros de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera como del ex director general de Carreteras Javier ... Herrero, así como los movimientos bancarios que hubieran realizado, para determinar si pudieron obtener algún tipo «contraprestación» por ayudar a la trama que presuntamente coordinaba el ex número tres del PSOE Santos Cerdán.

En un oficio de 30 de septiembre, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comunicaba al magistrado Ismael Moreno que en la causa que se sigue ante el Tribunal Supremo por indicios que permiten apreciar irregularidades en adjudicaciones públicas en favor de determinadas empresas constructoras se aprecia que en esas actuaciones pudieron participar «otros actores fundamentales para el perfeccionamiento de las conductas» presuntamente delictivas. Así, explicaba que, dado que la investigación contra Pardo de Vera y Herrero reside en su juzgado de la Audiencia Nacional, debía acordar las diligencias que solicitaba en aras de esclarecer si ambos participaron de alguna forma de esas mordidas.

«Siendo Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere», resalta la UCO en su oficio, al que tuvo acceso ABC.