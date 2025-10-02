Suscribete a
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

La UCO pide al juez analizar las cuentas y productos bancarios de Pardo de Vera y del ex director general de carreteras

Para determinar si pudieron obtener algún tipo «contraprestación» por ayudar a la trama que presuntamente coordinaba Santos Cerdán

Cuatro casos que salpican al PSOE tienen fondos de la UE bajo sospecha de mal uso

EFE
Javier Lillo

Javier Lillo

El juez de la Audiencia Nacional ha pedido informe a Fiscalía antes de decidir si acuerda requerir a diversas entidades financieras datos de las cuentas y productos financieros de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera como del ex director general de Carreteras Javier ... Herrero, así como los movimientos bancarios que hubieran realizado, para determinar si pudieron obtener algún tipo «contraprestación» por ayudar a la trama que presuntamente coordinaba el ex número tres del PSOE Santos Cerdán.

