Por qué Ábalos y Koldo no han sido enviados a prisión preventiva, pero Santos Cerdán sí

El exsecretario de organización socialista ingresó en prisión el pasado 30 de junio, mientras que el exministro y su exasesor continúan en libertad

Ábalos ya tiene nuevo abogado: el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista

Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el Congreso, en una imagen de archivo ABC
Carlos Mullor

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó mantener en libertad al exministro José Luis Ábalos, tras su vistilla el pasado miércoles, y a su exasesor, Koldo García, realizada este jueves. Ambos investigados, a los que la Fiscalía también ha rechazado su ingreso en ... prisión, continuarán con las mismas medidas cautelares que llevaban cumpliendo desde el inicio del proceso. Por otra parte, el mismo magistrado decidió que el que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, entrase en junio a prisión preventiva, comunicada y sin fianza, una decisión que choca y genera dudas acerca de los criterios para la entrada en prisión preventiva.

