Koldo García no declara porque el Supremo no le devuelve sus teléfonos y el fiscal no pide prisión para él

Koldo García, el asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre 2018 y 2021 e investigado igual que él en el Tribunal Supremo por delitos de corrupción se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor Leopoldo Puente.

Ha llegado al Alto Tribunal diez minutos antes de la hora de la citación, acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz. En la Sala, ha rechazado contestar a las preguntas del juez, la Fiscalía y las acusaciones alegando que las conversaciones que obran en la causa sobre manejo de dinero en efectivo de origen desconocido junto a Ábalos sobre las que iban a interrogarle se encuentran en los dispositivos que le requisó la Guardia Civil y continúan bajo custodia del Tribunal Supremo.

La Fiscalía Anticorrupción, que considera, igual que en el caso de Ábalos, que se han reforzado los indicios delictivos contra él por los datos del último informe de la Benemérita incluido en la causa el 3 de octubre, no ha pedido prisión para él puesto que ya tiene medidas cautelares que impiden su fuga, de la que no ve que haya mayor riesgo.

El reproche del magistrado

Lo que sí ha hecho Alejandro Luzón ha sido reprochar a Koldo García, según fuentes jurídicas presentes en la Sala, la «locuacidad» que muestra en los medios de comunicación mientras calla ante el juez.

El abogado del Partido Popular Alberto Durán, representante de las acusaciones populares, sí ha pedido la prisión como medida cautelar para Koldo García y ha incidido en la posibilidad de que atesore fondos en el extranjero.