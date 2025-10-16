Ábalos ya tiene nuevo abogado: el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista

El exministro José Luis Ábalos comunicó el pasado lunes que prescindía de los servicios de su abogado, José Aníbal Álvarez, debido a las diferencias que mantenían ambos en la estrategia a seguir ante el Tribunal Supremo. Ahora, ha trascendido que el nuevo letrado ... del exministro es Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2024 pasó a formar parte del bufete Chabaneix Abogados.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC indican que Bautista, que durante su época en la Audiencia Nacional fue el coordinador de vigilancia penitenciaria a cargo de los presos de ETA y los terceros grados, lleva varios días ya viendo esta causa en la que se investiga al exministro por presuntamente haber cobrado mordidas a cambio de amañar adjudicaciones de obra pública.

En una nota de prensa, el despacho de Bautista indica que la decisión de José Luis Ábalos de confiarles su defensa refuerza la posición de Chabaneix Abogados como una firma de referencia en el ámbito penal, reconocida por su profesionalidad, solvencia técnica y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.

Bautista, especializado en causas extradicionales, se hace así con las riendas de una causa que se ha ido complicando poco a poco para el exministro, aforado ante el Supremo dada su condición de diputado. Si bien arrancó siendo investigado por adjudicaciones en contratos para la adquisición de material sanitario durante la pandemia, en junio de este año, y gracias a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dio un salto exponencial y amplió el campo de la investigación a contratos de obra pública.

En libertad

Por de pronto, se encuentra con un cliente que logró esquivar este mismo miércoles la entrada en prisión y con el que ahora deberá replantear la línea a seguir, teniendo en cuenta el peso gravitatorio que puede ejercer el exasesor de Ábalos, Koldo García, quien estuvo grabando conversaciones con diferentes personas, incluido Ábalos, de forma subrepticia. Grabaciones que acabaron en manos de la UCO y que sirvieron para que el magistrado Leopoldo Puente decretara la entrada en prisión del ex número tres del PSOE Santos Cerdán.

Bautista, después de tres décadas en la carrera fiscal (entró en la Escuela Judicial en septiembre de 1992), aterrizó en el despacho que dirige Luis Chabaneix y que tiene una alta especialización en internacional y en Derecho Penal Económico. El exfiscal destaca por su trayectoria en casos como el 11-M, el de Gestoras Pro Amnistía o el caso Faisán.