El Supremo deja en libertad a Koldo García después de que el fiscal no pidiera prisión

Ábalos ya tiene nuevo abogado: el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista

Durante su época en la Audiencia Nacional fue el coordinador de vigilancia penitenciaria a cargo de los presos de ETA y los terceros grados

Sánchez comparecerá en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado el 30 de octubre

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras el paso de ayer de José Luis Ábalos

Ábalos, este miércoles, a la salida del Supremo
Ábalos, este miércoles, a la salida del Supremo ignacio gil

Javier Lillo y Carmen Lucas-Torres

El exministro José Luis Ábalos comunicó el pasado lunes que prescindía de los servicios de su abogado, José Aníbal Álvarez, debido a las diferencias que mantenían ambos en la estrategia a seguir ante el Tribunal Supremo. Ahora, ha trascendido que el nuevo letrado ... del exministro es Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2024 pasó a formar parte del bufete Chabaneix Abogados.

