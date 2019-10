Encuestas elecciones generales El PSOE pierde ocho escaños en solo dos semanas y Vox sube hasta los 41 La distancia entre el PP y los socialistas vuelve a recortarse y ya es de 18 diputados, según la encuesta de ABC/GAD3

El PSOE no detiene su caída y sigue perdiendo votos cada semana que pasa. Los disturbios en Cataluña y toda la propaganda relacionada con la exhumación de Franco no solo no está beneficiando a la candidatura de Pedro Sánchez, sino que está haciendo más fuertes a los partidos situados en los extremos, como Vox en el conjunto de España, que consolida su tercera posición, según la última encuesta de ABC/GAD3. En Cataluña, la CUP también sube y aumentaría su representación. Mientras tanto, la lucha por la victoria el 10 de noviembre no está en absoluto cerrada. El PP sigue recortando distancias y ya está a 18 escaños del PSOE, frente a los 57 que separaron a Casado de Sánchez en las elecciones de abril.

El trabajo de campo de esta encuesta, de 2.730 entrevistas, se hizo entre el lunes 21 y el jueves 24. Es decir, recoge solo en una pequeña parte la noticia del traslado de los restos de Franco a El Pardo, que fue portada el viernes en todos los periódicos. Pero la propaganda desde La Moncloa ya estaba en marcha, y durante toda la semana se habló de ese asunto. El PSOE no ha ganado ni un voto más. Al contrario, más allá del militante socialista, que al final representa una parte menor del voto del partido, se está produciendo una desmovilización en la izquierda, según ha detectado GAD3.

El PSOE está sufriendo en estas últimas semanas antes de las elecciones, y si la situación de violencia independentista no se calma en Cataluña, podría pasarlo aún peor de aquí al 10 de noviembre. El 14 de octubre, día en que se dio a conocer la sentencia del Tribuna Supremo sobre el desafío independentista, el PSOE tenía 126 escaños y un 28,4 por ciento de voto. Dos semanas después, la candidatura de Sánchez cae hasta los 118 escaños, y un 27,3 por ciento de voto. El resultado está ya por debajo de los 123 diputados que consiguió en las elecciones de abril.

Mientras el PSOE cae, el PP recorta la diferencia. En este momento, la candidatura de Pablo Casado estaría en un 21,7 por ciento de voto, con 100 diputados. Los populares están ya a 18 escaños del PSOE, la menor distancia registrada en las encuestas de GAD3. Casado siempre ha sostenido que con un empate técnico, es decir con diez escaños arriba o abajo, «puede pasar cualquier cosa en las elecciones», ya que un pequeño porcentaje de voto podría impulsar un baile de escaños. Ahora mismo, el PP roza ese empate.

La línea de la victoria

La distancia en porcentaje de voto es de 5,6 puntos. En las elecciones generales de abril fue de 12 puntos. Según los datos que maneja GAD3, si esa diferencia se redujera a dos puntos, el PP podría ganar en número de escaños, aunque el PSOE tuviera más votos. Las elecciones están así totalmente abiertas, muy pocos días antes de que empiece de manera oficial la campaña «exprés», que solo durará ocho días.

El PP cuenta a su favor con una movilización mayor que la izquierda, y con una transferencia de voto de Ciudadanos. El 20 por ciento del voto del partido de Albert Rivera se está marchando al PP, según GAD3. Ciudadanos no levanta cabeza y baja hasta los 17 diputados, aunque en la última semana ha conseguido recuperar unas décimas de porcentaje de voto, y además ha frenado la fuga de electores hacia el PSOE, en parte por la situación en Cataluña.

La sangría de Ciudadanos está beneficiando al PP, pero también a Vox, que se lleva un 10 por ciento del voto del partido de Rivera. Vox ha ganado ocho diputados en solo una semana, hasta llegar ahora mismo a los 41, con un 13,5 por ciento de voto. Consolida así su tercera posición, gracias en buena parte a que «fideliza y moviliza». Es decir, Abascal no está perdiendo votos respecto a abril, pero además se está beneficiando de la movilización en la derecha por la parálisis de Sánchez en Cataluña y la propaganda sobre Franco.

Sube Podemos

Unidas Podemos sube ligeramente respecto a la anterior encuesta y pasaría a tener 34 escaños, tres más que la semana pasada, en parte por la caída del PSOE. Más País, en cambio, sigue su tendencia a la baja. La candidatura de Errejón conseguiría solo tres diputados.

Por bloques, el centro-derecha sumaría 160 diputados (PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma), mientras que la izquierda se quedaría en 155. Pero este último bloque podría contar también con los 13 de ERC. La suma a Sánchez se le complicaría, porque ni siquiera con los seis del PNV llegaría ya a una mayoría absoluta: en total, en el mejor de los casos para él, podría obtener 174, uno menos de la mitad del Congreso.

Ficha técnica Procedimiento: Entrevista telefónica asistida por ordenador, a fijos y móviles Tamaño de la muestra: 2.730 entrevistas Error muestral: +/-1,9 por ciento Fechas de trabajo de campo: Del 21 al 24 de octubre

La situación de bloqueo político se repetirá si los partidos no buscan fórmulas alternativas. Por ejemplo, la de la gran coalición o la abstención «técnica» de uno de los dos grandes para permitir que la legislatura empiece a rodar. En Cataluña, en la última semana se ha producido un retroceso de ERC, que pierde casi un punto en su porcentaje de voto y pasaría a tener 13 diputados, tres menos que hace siete días.

El partido que más sube en Cataluña es el más extremista de todos, la CUP, que se presenta a las elecciones al Parlamento nacional por primera vez. La CUP se estrenó en las encuestas de forma modesta, con un único representante, pero a estas alturas, tras la sentencia y con la violencia independentistas en las calles de ciudades como Barcelona, esta formación llegaría hasta los tres escaños.

El PNV baja a seis

En el País Vasco, Bildu también sumaría tres diputados, mientras que el PNV perdería uno de los siete diputados que parecía tener consolidados en las últimas semanas.

Teruel Existe también se estrena en las elecciones generales, y muy probablemente podría conseguir un diputado, a costa del PSOE. El resto del arco parlamentario se completa con un diputado del Partido Regionalista de Cantabria, el único que apoyó a Sánchez en la investidura más allá del PSOE, y otro más de Coalición Canaria, en coalición con Nueva Canarias.