Elecciones generales Estas son las provincias donde votar a Ciudadanos o Vox hace más daño al PP el 10-N La fragmentación del voto resta posibilidades a la derecha en el reparto de escaños

La división del voto en la derecha penalizará sus resultados en las elecciones generales del 10 de noviembre. El sistema de reparto de diputados, la ley d’Hondt, prima a los partidos con mayor número de votos y penaliza a las formaciones pequeñas en las circunscripciones con pocos escaños.

En las elecciones de abril, Pablo Casado directamente pidió a Vox que no se presentara el en las circunscripciones con cinco o menos escaños, puesto que los votos al partido de Santiago Abascal serían insuficientes para lograr representación y, al mismo tiempo, restarían posibilidades de conseguir diputados para la derecha. En total, suponen 103 asientos, casi un tercio del Congreso, repartidos en 26 provincias y las dos ciudades autónomas. La mitad de España.

El 28-A ocurrió como avisó Casado. En esas provincias, Vox tan solo logró representante en dos de ellas, Ciudad Real y Valladolid, circunscripciones que reparten cinco escaños. En el resto, nada; medio millón de votos que ni obtuvieron representante ni sirvieron para aupar al centro-derecha.

Ante la negativa de Ciudadanos y Vox de aglutinar sus votos y los del PP en España Suma para estas elecciones, el líder popular pidió, también sin éxito, emular al menos en esas provincias a Navarra Suma, la alianza del centro-derecha en la Comunidad Foral. La fragmentación del voto. La propuesta de acotar la fórmula a estas provincias se debe a que en las circunscripciones con mayor número de diputados a repartir, el resultado de la asignación de escaños es más proporcional; pero en las circunscripciones con pocos diputados, la diferencia entre quedar primero o segundo es significativa, más aún entre segundo y tercero, y a partir del siguiente es difícil obtener ningún premio.

En las pasadas elecciones del 28 de abril, de los 103 asientos repartidos en esas circunscripciones, la primera fuerza, el PSOE, se quedó con casi la mitad (43); el PP, segundo, obtuvo tan solo 27. Ciudadanos, tercera fuerza en muchas de ellas, logró 19. Unidas Podemos solo consiguió cuatro, y Vox dos. El PP considera que la competencia de Vox y Ciudadanos hacen peligrar su primer puesto en muchas de esas provincias, feudos tradicionales, y a cambio la formación de Abascal sacará poco o nada de allí. Ciudadanos y Vox se intercambiarían los papeles como tercera y quinta fuerza, pero el resultado sería el mismo para la derecha: la falta de optimización del voto.

Esta es la situación de las provincias que reparten cinco o menos escaños, según los resultados de las pasadas elecciones generales del 28 de abril. Las encuestas predicen que el color de las papeletas será diferente, aunque el precio, el número de votos, para obtener representación no será muy distinto debido a la mínima variación del censo electoral, suponiendo una participación similar:

Andalucía

Huelva (5 escaños)

En las pasadas elecciones, el último escaño repartido en Huelva necesitó más de 34.000 papeletas, el 13% de los votos válidos emitidos. Se lo llevó Unidas Podemos. El PSOE, el partido más votado, consiguió dos diputados, uno el PP y otro Ciudadanos. Si hubiera habido un escaño más a repartir, habría sido para Vox, pero sus votos no fueron suficientes y se quedaron sin representación. La derecha unida habría logrado ese último escaño de UP.

Jaén (5 escaños)

En Jaén, el partido más votado, el PSOE, salió todavía más beneficiado en el reparto, con tres escaños. PP y Ciudadanos también lograron uno cada uno. Como en Huelva, donde también se reparten cinco escaños, Vox se quedó sin escaño a pesar de ser en esta ocasión la cuarta fuerza más votada. La derecha unida habría arrebatado un escaño al PSOE.

Aragón

Huesca (3 escaños)

El 20% de los votos de la provincia de Huesca necesitó Ciudadanos para conseguir un escaño, el último que se repartió en la provincia. Otro fue para el PSOE, el más votado, y otro para el PP. Con los mismos votos, en Huesca no habría habido cambios con una derecha unida.

Teruel (3 escaños)

En Teruel la situación es idéntica a Huesca. El PSOE, el más votado, logró un escaños, otro fue para el PP y el tercero y último para Ciudadanos, que necesitó de nuevo el 20% de los votos para conseguirlo. Vox, la cuarta fuerza en la provincia, por delante de UP, no estuvo ni remotamente cerca de la pelea, con tan solo el 11%. En cualquier caso, con los mismos votos, una derecha unida no habría mejorado los dos escaños conseguidos en Teruel, a pesar de que sería la primera fuerza destacada.

Cantabria

Cantabria (5 escaños)

En Cantabria, de nuevo no sirvió de nada a Vox quedar como cuarta fuerza. Otra vez sus votantes se quedaron sin representación alguna mientras que una derecha unida habría conseguido el último escaño a repartir, que ganó el PSOE. Los socialistas, la fuerza más votada en la provincia, ganaron dos diputados; PP, Cs y PRC, uno.

Castilla-La Mancha

Albacete (4 escaños)

En Albacete, otra vez Vox cuarta fuerza y otra vez sin representante. El último escaño repartido, conseguido por el PSOE, su segundo, costó casi 40.000 votos, el 16% del total emitidos, mientras que el partido de Abascal se quedó por debajo de 34.000. La derecha unida se lo habría arrebatado a los socialistas, pero la fragmentación hizo que solo obtuvieran dos diputados y no tres, uno el PP y otro Cs.

Ciudad Real (5 escaños)

En Ciudad Real, Vox, cuarta fuerza, sí logró diputado, el último repartido. El PP fue el partido que más cerca quedó de ese escaño, pero tuvo que conformarse con uno. Dos logró el PSOE y uno Ciudadanos. La derecha unida no habría mejorado esos tres escaños.

Cuenca (3 escaños)

Ni siquiera ser tercera fuerza sirvió a Vox para lograr asiento por Cuenca, una circunscripción con tres diputados. Mientras el partido de Abascal y Cs casi empataban a en votos, en torno a 16.500, el PSOE lograba ser primera fuerza y llevarse dos escaños, entre ellos el último repartido, que habría sido para la derecha de haber estado unida. El PP consiguió uno.

Guadalajara (3 escaños)

Sin premio posible para la cuarta fuerza, Vox, los tres diputados se repartieron entre PSOE, PP y, el último, Cs, que necesitó el 19% de los votos de la provincia. La derecha unida no habría mejorado esos dos escaños logrados.

Castilla y León

Ávila (3 escaños)

El 19% de los votos costó a Cs ganar el último de los tres escaños repartidos en Ávila. Se lo arrebató al PP, la fuerza más votada y el partido que más cerca quedó de lograr el segundo. El otro fue para el PSOE. Vox, cuarta fuerza, no tuvo oportunidad de conseguir nada. La derecha unida, en cualquier caso, no habría mejorado el resultado.

Burgos (4 escaños)

Los socialista consiguieron el último escaño repartido en Burgos, su segundo, gracias a la división de la derecha, que se tuvo que conformar con uno para PP y otro para Cs. Ni siquiera UP, cuarta fuerza, tuvo diputado; menos aún Vox, quinto en la disputa.

León (4 escaños)

Idéntica situación que en Burgos se vivió en León, con los mismos protagonistas y en el mismo orden. El PSOE, con dos diputados, se llevó también el último repartido. PP y Ciudadanos consiguieron uno cada uno. Vox, quinta fuerza por detrás de UP, no tuvo opción alguna. Sus votos, sumados a los del PP y Ciudadanos habrían dado a la derecha un escaño más, el que finalmente fue para los socialistas.

Palencia (3 escaños)

Ciudadanos, tercera fuerza, consiguió escaño en Palencia, como PSOE y PP. Con solo tres escaños a repartir, los votos a Vox, cuarta fuerza, se quedaron sin representación. La derecha unida no habría mejorado ese resultado.

Salamanca (4 escaños)

Por un puñado de votos el PP, primera fuerza en Salamanca, pudo retener su segundo escaño. Por poco más de 800 votos estuvo de caer en manos del PSOE, que se quedó con uno, los mismos que Ciudadanos. Vox, cuarta fuerza, no estuvo cerca de la disputa. La derecha unida, en cualquier caso, no habría mejorado esos tres escaños logrados por PP y Cs.

Segovia (3 escaños)

En Segovia, con tres escaños, Ciudadanos logró el último repartido. El PSOE, primera fuerza, y PP consiguieron también uno cada uno. La cuarta fuerza, Vox, quedó de nuevo sin representación. La derecha unida no habría mejorado esos dos escaños sumados por PP y Cs.

Soria (2 escaños)

Con solo dos escaños a repartir, no hay premio para el tercero. El 27% de los sufragios costó ese segundo escaño, logrado por el PP. Imposible para Ciudadanos y Vox, tercero y cuarto respectivamente. La derecha unida no habría mejorado el resultado.

Valladolid (5 escaños)

Vox, cuarta fuerza en Valladolid, logró el último escaño de los cinco repartidos en la provincia. Dos fueron para el PSOE, uno para PP y otro para Cs. La derecha unida no habría mejorado ese resultado.

Zamora (3 escaños)

Vox, cuarta fuerza en Zamora, no tuvo opción en una provincia donde se reparten solo tres escaños. El último se lo quedó Ciudadanos, el primero fue para el PSOE y el segundo para el PP. La derecha unida tampoco habría mejorado aquí su resultado.

Cataluña

Lérida (4 escaños)

Ni con todos los votos de PP, Cs y Vox en Lérida la derecha habría conseguido escaño en la provincia. Mucho menos por separado. Muy lejos quedaron los tres de la disputa por los diputados. El último escaño le costó al PSOE el 17% de los sufragios, mientras que Ciudadanos no llegó al 9%, aún así mejor que PP (5%) y Vox (2,5%).

Extremadura

Cáceres (4 escaños)

Los votantes de Vox, de nuevo cuarta fuerza, se quedaron sin representante en Cáceres, una provincia que reparte cuatro diputados. El último fue para Ciudadanos. PSOE consiguió dos y uno el PP. La derecha unida no habría mejorado esos dos escaños conseguidos.

Galicia

Lugo (4 escaños)

El bipartidismo sigue fuerte en Lugo, donde dos escaños fueron para el PP, el partido más votado, y otros dos para el PSOE. El último escaño fue para los socialistas. Los populares fueron el partido que más cerca estuvo de arrebatárselo, mejor posicionados incluso que la tercera fuerza, Ciudadanos. En cualquier caso, la derecha unida no habría mejorado el resultado debido a los escasos votos de Vox en la provincia.

Orense (4 escaños)

En Orense, el reparto de escaños fue idéntico que en Lugo: dos para el PP, dos para el PSOE. Aunque, en esta ocasión, la suma de los votos de la derecha sí habría conseguido arrebatar el último diputado al PSOE y decantar la provincia en su favor. No fue así, y Cs, tercera fuerza, se quedó sin representante, así como Vox, quintos.

Navarra

Navarra (5 escaños)

La fórmula Navarra Suma (UPN+PP+Cs) permitió a la derecha ser la fuerza más votada, aunque solo pudo lograr dos escaños, los mismos que el PSOE, que consiguió el último repartido. UP se llevó otro. Los escasos votos de Vox en la provincia no le sirvieron ni para lograr asiento ni habrían valido para conseguirlo aunque se hubieran incorporado a Navarra Suma.

País Vasco

Álava (4 escaños)

Menos de 400 votos impidieron al PP lograr escaño en Álava. Se lo quedó EH Bildu. Los votos de Ciudadanos y Vox, que tampoco consiguieron diputado, habrían sido fundamentales para que la derecha tuviera un diputado en alguna de las provincias vascas.

La Rioja

La Rioja (4 escaños)

Ciudadanos, tercera fuerza en La Rioja, logró escaño. Sin embargo, sus votos habrían sido más útiles para la derecha unidos a los de Vox, quinto, sin opción de disputar nada, y PP, segundo, ganador de un diputado. No fue así y el PSOE se llevó el último en disputa, su segundo asiento.

Comunidad Valenciana

Castellón (5 escaños)

Vox, quinta fuerza en Castellon, no logró representante. Sus votos sumados a los de Ciudadanos y el PP habrían permitido a la derecha arrebatar el escaño conseguido por Unidas Podemos, el último repartido en la provincia. Se tuvieron que conformar con uno cada uno, mientras el PSOE se llevó dos.

Ceuta y Melilla

Ceuta (1 escaño) y Melilla (1 escaño)

Un escaño para cada ciudad autónoma para el partido más votado. El PP consiguió retener Melilla a pesar de la fragmentación de la derecha. No así Ceuta, donde esa división dio el escaño al PSOE.