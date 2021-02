Miquel Vera Barcelona Actualizado: 14/02/2021 23:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vox se confirma como una de las novedades que deja el tablero político catalán tras las elecciones celebradas este domingo. Los de Santiago Abascal no solo han entrado con fuerza en el Parlament con once escaños, sino que tendrán la voz más fuerte dentro de la derecha constitucionalista. Finalmente, las encuestas no han fallado y el partido ha superado tanto al PP, que se queda con tres escaños, como a Ciudadanos, que ha obtenido seis.

Aunque era la primera vez que Vox se presentaba a las elecciones autonómicas catalanas la candidatura de Ignacio Garriga obtuvo la bendición de la Junta Electoral, con lo que contó con presencia en los debates y espacios publicitarios en los medios públicos. Con todo, la gran apuesta de la formación ha sido su estrategia basada en las redes sociales y en pequeños actos con presencia de sus dirigentes más conocidos, que han logrado una gran repercusión por a las ruidosas -y a veces violentas- protestas que ha organizado el independentismo a su alrededor a lo largo de los últimos días.

Casi todos los sondeos daban por descontada la irrupción de Vox en el Parlament, no obstante, sus perspectivas fueron creciendo con el paso de los días. Los de Abascal rápidamente vieron a su alcance la posibilidad de superar al PP, que ha criticado repetidamente su discurso populista en asuntos como el sistema autonómico, no obstante, eran más cautelosos en el 'sorpasso' con Ciudadanos, formación que ganó las elecciones catalanas de 2017, pero que ahora se quedará como séptima fuerza, solo superando los populares.

A la espera del recuento definitivo, los de Santiago Abascal tendrían grupo propio en el Parlament gracias a sus once diputados obtenidos en todas las provincias. No en vano, Vox tendrá siete diputados por Barcelona, uno por Gerona, uno por Lérida y dos por Tarragona. En algunas localidades y comarcas los de Abascal han logrado escalar hasta los puestos más altos, como en Salt (Gerona), población donde el partido ha obtenido más del 10% de los votos y ha quedado en cuarta posición.