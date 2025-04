El juez Serrano, de candidato de Vox en las elecciones de Andalucía a imputado por fraude

La legislatura andaluza recién terminada no solo ha sido convulsa en la extrema izquierda, que se presenta fraccionada a las elecciónes del próximo día 19. En la otra punta del arco parlamentario Vox también sufrió una considerable crisis interna provocado por el que fuera candidato de la formación en las dos últimas citas con las urnas, en 2015 y 2018. Francisco Serrano fue uno de los grandes protagonistas de las últimas elecciones al lograr doce diputados, pero apenas unos meses después perdió la confianza de la dirección de Vox, y abandonó el partido. Hoy está fuera de la política y procesado por un presunto fraude de fondos públicos. Esta es la paradójica historia de la caída de un hombre que fue clave para el cambio político en Andalucía.

Los caminos de Francisco Serrano y Vox se cruzaron en febrero de 2015 , cuando la formación que preside Santiago Abascal eligió a este jurista como candidato para las elecciones autonómicas previstas para el 22 de marzo. Serrano ya era un personaje polémico por sus críticas a las políticas contra la violencia de género. Su perfil parecía ajustado a la imagen transgresora y provocadora que Vox pretendía transmitir.

Previamente, en 2011, Serrano había sido condenado a diez años de inhabilitación por prolongar por un día la custodia paterna de un niño para que pudiera acudir a la estación de penitencia de su hermandad de la Madrugada sevillana . El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le apartó además de la carrera judicial en cumplimiento de esta sentencia y sacó a concurso su plaza en el Juzgado de Familia número 7 de Sevilla.

Vox avaló su designación destacando que «se ha distinguido siempre por ser una persona honrada, valiente y con un pensamiento independiente» y que «lleva años luchando en beneficio de las mujeres maltratadas y combatiendo la violencia de género». Aquella campaña electoral fue dura para Vox, entonces un partido minoritario al que llegaron a tirar piedras durante un mitin el Triana . El resultado en quellos comicios fue más que discreto, ya que la formación verde solo logró el 18.422 votos, el 0,46% del total.

Tres años después la historia fue muy diferente. La candidatura de Serrano fue ganando adeptos en la última semana de campaña electoral y el día de la cita con las urnas fue la gran sorpresa de la noche, al lograr doce diputados gracias a sus 395.978 votos, casi el 11% del total . «Vamos a liderar la reconquista», señalaba un exultante Francisco Serrano en la noche electoral. «Gracias a Vox se ha acabado el día de la marmota en Andalucía», apostillaba.

Pero, pese al éxito electoral, desde el primer momento Francisco Serrano se iba a convertir en un personaje incómodo para el partido . No tuvo rol alguno en las negociaciones con el PP, gestionadas directamente por dirigentes venidos desde Madrid, y pronto sería desplazado de los asuntos de la gestión diaria del grupo, pese a ocupar la presidencia del mismo. Tampoco ejercía la interlocución con el Gobierno , función que recaía en el diputado cordobés Alejandro Hernández.

Seis meses después de las elecciones, en junio de 2019, una crítica de Serrano en redes sociales a la revisión del Tribunal Supremo de la sentencia del caso de La Manada provocó que el partido le desautorizara públicamente . Serrano consideró que la sentencia del Supremo estaba «cargada de condicionantes mediáticos y políticos» y que «se nota que es una sentencia dictada por la turba feminista supremacista», advirtiendo que constituiría «un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres. Más liberticidio progre». Serrano fue destituido como portavoz y apartado de la comisión de Igualdad. Ya entonces el partido intentó que abandonase el partido y el grupo, a lo que se negó el juez, quien se tomó unos meses de baja por enfermedad.

La ruptura definitiva de Serrano con Vox era cuestión de tiempo. En julio de 2020 la Fiscalía Superior de Andalucía interpuso una querella contra él ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un supuesto delito de fraude en subvenciones . Se trata de 2.480.000 millones de euros de ayudas estatales que recibió en 2016 por la sociedad limitada Bio Wood Niebla , de la que el líder de Vox era socio principal. La ayuda era para abrir una fábrica de pellets (combustible generado con madera prensada) que nunca llegaría a funcionar. El juez instructor sospecha que Serrano usó parte del dinero para pagar deudas de XYZ, un periódico digital que había puesto en marcha el propio Serrano con otros socios.

Entonces Serrano dejó el grupo de Vox, pasando al grupo mixto junto a otra diputada proveniente de la misma formación, Luz Belinda Rodríguez . Allí permaneció como diputado no adscrito hasta septiembre de ese mismo año, cuando renunció dejar el escaño y la política, no sin antes cargar duramente contra el que fuera su partido. «Desde ciertos sectores de ese partido, por el que lo di todo, me he visto atacadocon tal de recuperar un acta y un escaño que conseguí con esfuerzo y entrega a la esperanza, principios y valores que representaba Vox», señaló. «A los que han intentado hundirme política y personalmente solo desearles que reciban el pago que merecen », concluía en su carta de despedida.

Serrano regresó al despacho profesional que había fundado y que abandonó por incompatibilidad con la política y se dio de alta como abogado ejerciente. A día de hoy sigue la instrucción de la causa contra él por el presunto delito de fraude en subvenciones.