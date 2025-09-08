El curso político y económico ha comenzado fuerte con la aprobación de la conocida como 'quita a la deuda autonómica' o, dicho de un modo, desde mi punto de vista, más correcto, con la oferta de asunción por parte del Estado, de en torno ... al 20% de los pasivos de las comunidades.

La medida, como otras muchas de las que ha aprobado este Gobierno, tiene un pecado original: responde a un pacto con ERC en noviembre del pasado año 2023 a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez. El acuerdo firmado hablaba en concreto de la condonación del 20% de la deuda catalana, que entonces se cifraba en unos 15.000 millones de euros. Para evitar las fuertes críticas que esta cesión al nacionalismo provocó en su día, el Gobierno ha extendido la medida a todas las comunidades y además con unas fórmulas de cálculo que permiten que Cataluña no sea ni la más beneficiada en términos absolutos –que es Andalucía–, ni en deuda por habitante, donde la primera posición es para Castilla-La Mancha, con lo que intenta quitarse el sambenito de que se trata de una cesión y un privilegio más para el independentismo catalán.

El Partido Popular, y las comunidades que preside, una amplia mayoría, han rechazado la medida y aseguran que no se acogerán a la misma, lo que ha llevado al Ejecutivo a acusar a los populares de no velar por los intereses de sus ciudadnos y de poner por delante el interés político del partido.

Y en este contexto, la pregunta es si desde un punto de vista económico es bueno o no para los ciudadanos y para el conjunto de la economía esta medida. Lo cierto es que el hecho de que el Estado asuma ese 20% de la deuda autonómica supone, sin duda, un alivio, para las comunidades más endeudadas que dejarán de tener que hacer frente al pago de sus intereses: según los cálculos del gobierno unos 6.600 millones de euros. El problema es que los intereses que no paga el gobierno autonómico, los pagará el Estado, es decir el conjunto de los contribuyentes españoles. Y de eso es de lo que se quejan las autonomías menos endeudadas como es el caso de Madrid.

Hay quién haciendo un uso torticero de los datos compara la cuantía de la deuda condonada con el gasto de las comunidades en universidad, sanidad educación... pero que nadie se engañe, que el Estado se quede con 18.000 millones de la deuda andaluza, no quiere decir que el gobierno andaluz tenga 18.000 millones extra para gastar. De hecho, según las actuales reglas de gasto, ni siquiera podrán gastarse el ahorro de los intereses. Si fuera así, imaginen que el Gobierno central tuviera 83.000 millones menos para gastarse... una cantidad que supone más de un tercio del gasto en pensiones.

Esa asunción de la deuda por parte del Estado podría servir si estuviera acompañada de una reforma del sistema de financiación que garantizara que las autonomías infrafinanciadas, entre las que no está precisamente Cataluña, tuvieran suficientes recursos para hacer frente a los servicios públicos en las mismas condiciones que el resto de autonomías. Y no es el caso. De hecho, ni siquiera se ha tenido en cuenta esta infrafinanciación en el reparto de esa quita a la deuda autonómica. Además, la condonación –aseguran los expertos– debería estar acompañada de una condicionalidad para evitar que se convierta en un incentivo al gasto y al déficit para las comunidades. Aún así, y con todos los peros, creo que las comunidades del PP van a tener muy difícil mantener su negativa a acogerse a la medida,si finalmente llega a aprobarse.