La crisis del cerdo llega en plena escalada de precios de la ternera, el pollo y el cordero

La crisis de la peste porcina africana, que llega a las puertas de Navidad –con lo que eso supone en cuanto a las grandes comidas y cenas familiares–, ha generado un importante contratiempo en el sector del cerdo que tendrá graves consecuencias económicas durante ... los próximos meses, o incluso años, como ya se ha comprobado en países que han sufrido estos problemas sanitarios.

Por eso, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el ministro Luis Planas en primera persona, ha estado desde el minuto uno negociando con los países a los que se exporta para que este flujo no se detenga. Pero hay otro tipo de economía, la doméstica, que vivirá su particular vía crucis. Y donde las decisiones a tomar serán más importantes que nunca.

Noticia Relacionada La industria porcina respira tras la limitación de la zona vetada a la exportación Àlex Gubern La Comisión Europea circunscribe la prohibición a 91 municipios con poco peso en el sector, aunque China mantiene la prohibición a toda la provincia de Barcelona

Los consumidores españoles se van a enfrentar a un gran dilema: seguir apostando por la carne de cerdo y sus variantes en formato de embutidos y jamones; o subirse al carro de la carne de vacuno que en el último año ha subido cerca de un 20%.

Una consideración muy importante es que, hasta la fecha, no se ha detectado ningún caso de peste porcina en animales destinados al consumo humano. Todo han sido jabalíes. Desde el sector privado y el público han recalcado que no hay ningún problema en la ingesta de carne de cerdo. No se puede transmitir la enfermedad. Es esencial tenerlo claro.

Pero eso no evita que se entre en un conflicto. Y aquí los precios serán una clave. El vacuno, con la ternera a la cabeza, tuvo un alza del 17,8% el pasado mes de octubre con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una situación que se replica en el sector ovino, donde el tradicional cordero ha subido un 7,7% con respecto al año pasado. Incluso, la carne de ave tiene alzas cercanas al 4%. Los platos esenciales de la Navidad están castigados por la inflación. Algo que no sucede con el cerdo que, según esperan desde el sector porcino, su precio –que ya era sostenido– tenderá a la baja. Y si la caída del consumo se pronuncia, más todavía.

Las familias españolas deberán decidir entre comprar un tipo de carne a mayor precio o apostar por el cerdo

De hecho, ya hay algunos indicadores que alertan de esta situación. La semana pasada en Mercolleida, la lonja de referencia del sector a nivel nacional, tuvo caídas de un 15% en el precio del producto. Se trata, no obstante, de la materia base, luego habrá que ver cómo es el traslado en la cadena de valor. Pero es el indicador de que un filete de cerdo, o todas las variantes de embutido tendrán precios a la baja en esta Navidad.

Qué sucede con la carne

¿Por qué la carne está tan cara en España? Los factores son múltiples y variados. De entrada, el sector vive su propia crisis sanitaria con la denominada lengua azul, una enfermedad que se transmite a través de insectos, y que ha afectado mucho al sector ovino. Durante este año el sector ganadero ha estado en alerta, aunque su impacto no ha sido tan rotundo como la peste porcina.

Pero no es lo único. La oferta de carne de vacuno en el mercado ha menguado progresivamente desde hace años. Y aquí, la ley de la oferta y la demanda, en un producto que gusta tanto a los españoles, provoca una tensión en el precio final. Y precisamente sobre gustos, los consumidores han enfilado la ternera como uno de los productos estrella, entre mayores y jóvenes con la actual fiebre por las hamburguesas, donde hasta los grandes cocineros estrella Michelin cada vez dedican más tiempo.

Está siendo un año muy complicado para el conjunto del sector cárnico, y eso lo notará e bolsillo

Asimismo, la cadena productiva, como cualquier otro sector, se ha visto muy afectada por el alza de costes. Una situación que se traslada hasta el consumidor final. Por tanto, no se trata de un solo elemento, sino que un conjunto de cuestiones sumadas y con difícil solución provoca un golpe en el bolsillo de los españoles.

Falta el pescado y marisco

Por si cuadrar la mesa de Navidad no fuera lo suficiente complicado, el pescado ha registrado alzas interanuales cercanas al 8%; y el marisco, un producto que tradicionalmente tiene ya presenta costes elevados, ha superado la barrera del 3% de inflación.

A esta situación se añade el conflicto que tiene el sector pesquero con respecto a los días de veda para poder faenar. Con el recorte que impuso el año pasado la Unión Europea, hay muchos armadores que ya no pueden salir al mar. El Ministerio de Agricultura ha conseguido como medida excepcional 13 días de gracia, pero tal y como avanzó ABC eso es una media de jornadas no aplicable a todas las embarcaciones.

Esta situación, por tanto, provocará que no llegue pescado y marisco fresco a algunos caladeros. Otra decisión que deberán afrontar los consumidores y que, de nuevo, puede tener un impacto con los precios al alza si finalmente hay menos producto a la venta.