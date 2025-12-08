Con las elecciones extremeñas a la vuelta de la esquina, los gobernantes autonómicos, pero sobre todo los nacionales, se ponen de nuevo en modo campaña electoral. El problema es que este modo se va a extender al menos hasta las generales. El próximo año, sí ... o sí, habrá comicios en Castilla y León y en Andalucía, porque toca, y es probable que también haya en comunidades como Aragón, donde Vox no apoya los presupuestos. Si estuviéramos en otro momento de nuestra democracia, o en otro país de Europa, me atrevería a decir que en 2026 habrá también elecciones generales. La parálisis legislativa que provoca la ruptura de Junts con el Gobierno, la proliferación de casos de corrupción con un exministro encarcelado, las denuncias por acoso en el seno del PSOE atacando la línea de flotación de una de las principales banderas del socialismo, harían pensar que es imposible acabar la legislatura y que las generales son inminentes. Pero 'Spain is different' y nuestro presidente mucho más, y sabemos que es capaz de resistir en los momentos más complicados, y este, sin duda, lo es.

Aparte de la política, y de lo que resista o no el presidente del Gobierno antes de convocar elecciones generales, lo cierto es que no solo los políticos, sino también la economía se verá sometida a ese modo elecciones.

¿Y qué entiendo yo por modo elecciones? En primer lugar, que nos olvidemos de cualquier posible pacto entre los grandes partidos que pudiera ser necesario para sacar adelante medidas que España y los españoles necesitamos. Es cierto que en esta legislatura los grandes partidos han estado con las espadas en alto desde el minuto uno y son pocos los pactos alcanzados.

También podemos olvidarnos de reformas estructurales que puedan suponer algún tipo de ajuste. Es cierto que en estos últimos años lo que hemos visto ha sido gasto y más gasto y pocas medidas que pudieran considerarse dolorosas en el corto plazo, aunque fructíferas en el medio y largo. Se reduce el déficit público no porque se gaste menos, sino porque los ingresos están disparados con la mayor actividad y la subida, en frío y en caliente, de impuestos.

16.000 Un incremento del gasto del 8,5% El Gobierno ha presentado un techo de gasto al Congreso que supone incrementar en 16.000 millones el gasto actual, un 8,5%. Este fuerte incremento permitiría al Ejecutivo adaptarse al ciclo electoral.

Pero si hasta ahora se ha hecho poco o nada en ese sentido, de ahora en adelante lo que viviremos será un despliegue de medidas que llevan aparejado más gasto público. Prueba de ello es que el techo de gasto que el Gobierno no ha conseguido aprobar en el Congreso preveía un incremento de este de más del 8%, y eso da una idea de que el Ejecutivo quiere margen para gastar más de lo que ya se viene gastando, que es mucho. Y en los últimos días estamos viendo ese modo precampaña, con los anuncios, por ejemplo, del presidente del Gobierno, de nuevas ayudas para impulsar el coche eléctrico; o la nueva sociedad pública de vivienda, Casa 47, que, en teoría, permitirá alquileres baratos a familias de clase media, o el 'yo invito las empresas pagan', de Yolanda Díaz, con los nuevos permisos por duelo... De aquí en adelante mucho me temo que unos y otros van a tirar de chequera, lo que está muy bien para el que se beneficia en el momento, pero que supondrá una nueva carga en deuda a devolver en el futuro.

Y por quedarme con una oportunidad que presentan las elecciones, en este caso las extremeñas, confío en que en estas tres semanas que quedan para las elecciones extremeñas el presidente del Gobierno se comprometa, aunque solo sea por presión electoral, a no cerrar Almaraz. Quizás es soñar despierta.