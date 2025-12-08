Suscribete a
ABC Premium

Cuentas sin cuentos

La economía, de nuevo en modo campaña electoral

De los comicios en Extremadura a los de Castilla y León y Andalucía y quién sabe si a Aragón o incluso a toda España, el escenario político augura más gasto público y adiós a posibles reformas

Una España envejecida, a la cabeza del gasto en pensiones

La venta de vivienda vuelve a llenar las arcas públicas

La economía, de nuevo en modo campaña electoral
Yolanda Gómez Rojo

Yolanda Gómez Rojo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con las elecciones extremeñas a la vuelta de la esquina, los gobernantes autonómicos, pero sobre todo los nacionales, se ponen de nuevo en modo campaña electoral. El problema es que este modo se va a extender al menos hasta las generales. El próximo año, sí ... o sí, habrá comicios en Castilla y León y en Andalucía, porque toca, y es probable que también haya en comunidades como Aragón, donde Vox no apoya los presupuestos. Si estuviéramos en otro momento de nuestra democracia, o en otro país de Europa, me atrevería a decir que en 2026 habrá también elecciones generales. La parálisis legislativa que provoca la ruptura de Junts con el Gobierno, la proliferación de casos de corrupción con un exministro encarcelado, las denuncias por acoso en el seno del PSOE atacando la línea de flotación de una de las principales banderas del socialismo, harían pensar que es imposible acabar la legislatura y que las generales son inminentes. Pero 'Spain is different' y nuestro presidente mucho más, y sabemos que es capaz de resistir en los momentos más complicados, y este, sin duda, lo es.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app