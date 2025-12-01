En el ámbito económico, las pensiones han sido protagonistas, para bien y para mal, esta semana. El viernes, tras conocer el dato adelantado del IPC de noviembre, el Gobierno avanzó que las pensiones subirán un 2,7% el próximo año. Esto es así porque la ... Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, regula que estas prestaciones se incrementarán cada año en función de la inflación media registrada entre noviembre de un año y el mismo periodo del anterior. Este incremento supondrá para las arcas públicas un desembolso extra de unos 5.200 millones de euros.

Este incremento no difiere demasiado de lo que están subiendo los sueldos de los funcionarios –acaban de pactar un incremento del 11% en cuatro años– es decir, una media del entorno del 2,7 al año... y los salarios en convenio se están incrementando este año por encima del 3%, de modo que la subida no parece descabellada. Quizás lo que es más descabellado es el método de ligarlo automáticamente a la inflación, cuando la mayoría de los salarios no lo están. Al menos, eso sí, se ha ligado a una medida de inflación más estable que el IPC interanual, que era el método usado antaño para la revalorización de las pensiones. Si se hubiera utilizado ese indicador, subirían un 3%, en lugar del 2,7%.

En todo caso, esa subida de las pensiones, y ese incremento de los costes para el Estado, se une al aumento del gasto en prestaciones que se produce por el hecho de que cada vez el número de pensionistas es mayor y que los nuevos pensionistas tienen derecho a prestaciones más altas que las que recibían los que fallecen y salen del sistema. Esto explica que aunque las pensiones el año pasado se subieran un 2,8%, el gasto en prestaciones crecieran más de un 6%. En estas circunstancias y pese al fuerte aumento de la recaudación por cotizaciones, organismos nacionales e internacionales advierten de la situación de nuestro sistema de pensiones.

La OCDE alertaba el pasado jueves de que España se convertirá en apenas 20 años, a partir de 2045, en el país desarrollado que mayor proporción de PIB tendrá que destinar a las pensiones si no realiza reformas, manteniéndose en esa posición al menos hasta 2060. En concreto, prevé que en 2050 llegará a necesitarse el 17,3% del PIB para pagar las pensiones.

Ante esta situación, los economistas de la OCDE han sugerido a España medidas como modificar la prestación para mayores de 52 años, que da derecho a cotizar por el 125% del SMI, porque, en su opinión, desincentiva que los trabajadores que se quedan en el paro al final de su vida laboral vuelvan al mercado de trabajo. Propone, además, elevar a 35 años el periodo que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión en el momento de la jubilación, así como ajustar la edad de jubilación a la esperanza de vida.

En un sentido similar, esta misma semana, el Centro Ruth Richardson, de la Universidad de las Hespérides, aconsejaba a nuestro país introducir mecanismos automáticos que alineen prestaciones con demografía e ingresos; fortalecer los pilares de ahorro individual del sistema de pensiones y diseñar instrumentos de capitalización eficaces; fomentar la transparencia del sistema de pensiones e incentivar la prolongación de la vida laboral eliminando penalizaciones y reforzando el vínculo entre aportaciones efectivas y pensión resultante.

Las recetas están ahí, y si bien hay que garantizar a los pensionistas actuales un nivel digno de prestaciones, deben tomarse medidas, para que los futuros empiecen a ahorrar para su jubilación.