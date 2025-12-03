Suscribete a
Ábalos aprovechará su estancia en prisión para escribir sus memorias que quiere publicar «en breve»

Fuentes de su entorno aseguran que la intención «no es rendir cuentas con nadie», pero que «tampoco se callará nada»

Inspirada en una conocida película sobre presos del IRA y llevada por su entorno: así funciona la cuenta en redes de Ábalos mientras está en prisión

El exministro José Luis Ábalos, con su exasesor Koldo García, en una imagen de archivo en el Congreso
Joan Guirado

Madrid

El exministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad José Luis Ábalos quiere aprovechar su estancia en prisión preventiva para dejar plasmadas en un libro sus memorias vitales y políticas. Fuentes cercanas al también exsecretario de Organización del PSOE, hombre clave en la política nacional ... de la última década, conocedor de prácticamente todos los secretos que llevaron a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, pretende que el libro, para el que todavía no tiene editorial, vea la luz en un plazo de tiempo «muy breve».

