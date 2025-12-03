Ábalos aprovechará su estancia en prisión para escribir sus memorias que quiere publicar «en breve»

El exministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad José Luis Ábalos quiere aprovechar su estancia en prisión preventiva para dejar plasmadas en un libro sus memorias vitales y políticas. Fuentes cercanas al también exsecretario de Organización del PSOE, hombre clave en la política nacional ... de la última década, conocedor de prácticamente todos los secretos que llevaron a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, pretende que el libro, para el que todavía no tiene editorial, vea la luz en un plazo de tiempo «muy breve».

Ábalos ingresó en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el jueves de la semana pasada. El magistrado decidió privarle de libertad, alegando un evidente riesgo de fuga, a la espera de un juicio en el que se le pedirán 24 años de cárcel.

El político, que sigue conservando su escaño en el Congreso aunque tiene suspendidos sus derechos, lleva varias décadas recopilando todos los momentos importantes de los que ha sido protagonista directa o indirectamente, así como documentos -parte de los cuales están ahora mismo bajo poder del juez-. El exdirigente socialista, sin embargo, dispondría de «distintas copias» de seguridad a buen recaudo, según su propio entorno. Cabe recordar que durante el registro policial en su vivienda de Valencia dio un disco duro a la mujer que estaba con él.

Entre los recuerdos que el investigado pretende incluir en sus memorias en forma de libro, indican quienes le conocen bien y han hablado recientemente con él, hay desde su etapa en el PSPV hasta sus años como ministro de Fomento y posteriormente de Transportes, pasando por la campaña de las primarias del PSOE, el retorno de Sánchez a la Secretaría General, la negociación de la moción de censura o las posteriores negociaciones con los partidos separatistas para lograr la investidura.

El exministro, según indican en su entorno más cercano, «no tiene intención de rendir cuentas con nadie» con este libro, aunque admiten que «tampoco va a censurar nada de lo que ha visto o vivido durante estos años». Aprovechar el tiempo libre que tiene entre rejas, según apuntan, le permitirá «escribir a mano» todo aquello que ya forma parte de la historia reciente de nuestro país. Creen en su entorno, además, que «tener la cabeza ocupada» con sus memorias le puede ir bien para «aguantar» la prisión y para iniciar la «rehabilitación de su imagen pública».

Teniendo en cuenta la suspensión como diputado en el Congreso, pese a que conserva su escaño hasta que no exista una sentencia firme con inhabilitación, otra de las razones del exministro para publicar un libro con sus vivencias tiene que ver con hacer caja. La publicación de este libro, cuando se produzca, le facilitará también unos ingresos con los que no cuenta a día de hoy, ya que ni percibe los 5.300 euros mensuales por ejercer de parlamentario ni la indemnización a la que tienen derecho los que cesan de su cargo, ya que cuando esto ocurra posiblemente será con condena.

Señalamiento a Margarita Robles

Una de las protagonistas indiscutibles de las memorias de Ábalos, explican, será la ministra de Defensa y exportavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles. El exdirigente socialista hoy privado de libertad ha expresado en más de una ocasión a su entorno más cercano que su excompañera es «mala persona». José Luis Ábalos culpa a la responsable de las Fuerzas Armadas de haber orquestado toda la operación para derrocarle, utilizando para ello al Centro Nacional de Inteligencia, que depende orgánicamente de Robles.