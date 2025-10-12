Suscribete a
El sur también existe para el ecosistema de startups español

Andalucía ha logrado forjar una sólida red de innovación con una visión cada vez menos local y ya compite en la primera división de la nueva economía

El ecosistema emprendedor español retoma la senda del optimismo

Málaga, con emblemas como su Parque Tecnológico, se ha convertido en el epicentro del despertar de Andalucía como actor principal de la economía digital
Málaga, con emblemas como su Parque Tecnológico, se ha convertido en el epicentro del despertar de Andalucía como actor principal de la economía digital

Adrián Espallargas

Andalucía se ha consolidado como uno de los territorios más dinámicos del emprendimiento europeo. En apenas una década, la comunidad ha pasado de ser un foco emergente a convertirse en un referente de innovación, atracción de talento e inversión tecnológica. Lo que antes eran ... iniciativas dispersas hoy forma una red ambiciosa y en expansión que combina capital local, visión global y un nuevo espíritu emprendedor dispuesto a reescribir el papel del sur en la economía digital.

