La 'NASA' europea busca en Andalucía 'startups' que quieran despegar para ser sus proveedores

La incubadora, gestionada por Catec, apoyará con 60.000 euros a cada emprendedor

Tecnología espacial en una imagen de archivo
N.RUIZ

Las 'startups' andaluzas que quieran despegar pueden hacerlo ahora en la incubadora de la 'NASA' europea con ayudas de 60.000 euros y asesoramiento especializado. La Agencia Espacial está buscando empresas emergentes para su centro de apoyo al emprendimiento.

El objetivo es que ... estas firmas se conviertan en proveedores del sector en el futuro. Por ello, el acompañamiento podrá durar hasta dos años e incluirá apoyo en la búsqueda de financiación tanto de inversores como de fondos públicos.

