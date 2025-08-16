La 'NASA' europea busca en Andalucía 'startups' que quieran despegar para ser sus proveedores

Las 'startups' andaluzas que quieran despegar pueden hacerlo ahora en la incubadora de la 'NASA' europea con ayudas de 60.000 euros y asesoramiento especializado. La Agencia Espacial está buscando empresas emergentes para su centro de apoyo al emprendimiento.

El objetivo es que ... estas firmas se conviertan en proveedores del sector en el futuro. Por ello, el acompañamiento podrá durar hasta dos años e incluirá apoyo en la búsqueda de financiación tanto de inversores como de fondos públicos.

El programa está dirigido tanto a personas emprendedoras que estén en proceso de constituir una 'startup' como a empresas con menos de cinco años de antigüedad.

Los proyectos deben estar desarrollando productos, servicios o modelos de negocio innovadores con conexión al ámbito espacial. Podrán usar tecnologías, infraestructuras o datos especiales o aplicaciones derivadas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

Durante un periodo de incubación de hasta dos años, los elegidos tendrán acceso a un paquete de apoyo diseñado para acelerar su desarrollo empresarial en ESA BIC Andalucía, el único centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea en la comunidad.

Búsqueda de inversores y fondos públicos

Además de los 60.000 euros de financiación directa, los emprendedores contarán con 80 horas de asesoramiento especializado, que combinan coaching empresarial, consultoría legal en propiedad intelectual y soporte técnico para el desarrollo y validación de soluciones tecnológicas.

Otra de las ventajas será el acceso gratuito a espacios e infraestructuras y la participación en actividades de networking y visibilidad dentro de la red europea de ESA BICs.

Por su parte, el proceso de selección se basará en criterios como la viabilidad técnica y de mercado, el grado de innovación, la conexión con el sector espacial y la capacidad del equipo promotor.

Los proyectos deberán justificar una conexión clara con el ámbito espacial, ya sea mediante el uso de tecnologías, datos o infraestructuras espaciales en aplicaciones terrestres ('downstream'), o a través del desarrollo de soluciones tecnológicas dirigidas al propio sector espacial ('upstream').

Las propuestas serán analizadas por un comité técnico con presidencia de la Agencia Espacial Española y Europa, la Junta de Andalucía y expertos del ecosistema emprendedor y tecnológico.

Gestionado por el centro tecnológico Catec

El programa está gestionado por el centro de tecnológico Catec, que se dedica al desarrollo de soluciones de I+D para los sectores aeronáutico y espacial como son las estructuras y componentes para vuelo, antenas o el procesamiento de datos a bordo, entre otros.

Con ello, Sevilla se une a la red de sede europeas de incubadoras espaciales, junto a Madrid, Barcelona, León o Castellón. El programa tiene su base en el barrio de San Jerónimo de Sevilla, en las antiguas Naves de Renfe.

La candidatura de la capital hispalense, denominada SVQ Andalucía ESA-BIC, fue adjudicataria en abril de 2023, una vez resuelta la convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.