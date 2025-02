Las protestas en Francia bloquean los envíos de frutas y verduras españolas a Europa: «Tendremos que tirar mercancía»

Las protestas de los agricultores franceses, que estos días están llegando a obstruir el tráfico de mercancías desde nuestro país en las fronteras de La Junquera (Gerona) e Irún (Guipúzcoa), preocupan cada vez más a los productores españoles, sobre todo a los de fruta ... y verdura. Lejos de limitarse los obstáculos a la frontera entre los dos países, que se producen desde hace más de una semana, desde el lunes centenares de tractores tratan de bloquear los principales accesos por carretera a París, con la amenaza sobre la mesa de llegar hasta el mercado de Rungis, uno de los mercados de mayoristas más grande del mundo para comprar frescos.

La llegada de la mercancía española a Francia es fundamental, no solo por el peso que tiene la venta en el país vecino, que es muy alto, sino porque además se trata de un país de paso para llegar a otros como Alemania o Países Bajos.

Como recoge el Ministerio de Agricultura en la ficha de comercio exterior, Francia es el primer destino de nuestras exportaciones agroalimentarias, absorbiendo el 16% de nuestros envíos totales al exterior. En 2021, las exportaciones españolas a este país rondaron los 8.700 millones de euros, un 8% más que en el año anterior, siendo los principales productos exportados las frutas y hortalizas. Estos representan cerca de los 3.800 millones, «con tendencia creciente en los últimos años, y en particular los cítricos, con cerca de 800 millones», se lee en la ficha.

Esta semana, las protestas «siguen provocando graves perjuicios a las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, no sólo por los ataques a camiones, la destrucción de mercancías y la ralentización del tránsito por territorio francés, sino también porque se están generando perturbaciones en origen», aseguran desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex), apuntando a que la limitación de enviar la mercancía por carretera vía Francia está «provocando la ralentización e incluso la no recogida de las cosechas ante las dificultades para transportarlas y de que lleguen a tiempo a los mercados de destino, teniendo en cuenta, además, el carácter perecedero de estos productos».

Desde COAG, el responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, reconoce que ya hay «cierta acumulación de productos en los almacenes. El que compra, compra a la baja», aunque de momento «se está llegando tarde con los pedidos, no se está cumpliendo con los horarios, pero se está consiguiendo llegar». No obstante, apunta Góngora, los almacenes «tienen mercancía que está saliendo pero no al ritmo que debería. Si en las próximas horas no vuelve a haber normalidad ni camiones es muy probable que esta semana se tenga que tirar parte de la mercancía», adelanta.

Las protestas en el país galo coinciden además con un momento en el que, gracias a las buenas temperaturas de los últimos días, la producción está siendo alta. «El clima de la semana pasada y esta semana ha acelerado nuestras producciones, con ritmos de maduración que no son normales para un mes de enero. Si entrara un poco de frío, un clima parecido a diciembre, las producciones se podrían aguantar un poco más y esto afectaría menos», resume el responsable. Las hortalizas más exportadas en enero – y, por tanto, más afectadas– son pimientos, pepinos, lechugas, tomates y coles; las frutas, cítricos y fresas.

«Las pérdidas son millonarias para el sector agroalimentario español, que se encuentra en plena campaña de exportación», insisten desde la patronal del gran consumo Aecoc. No en vano, «todas las rutas de transporte por carretera de exportación e importación deben atravesar Francia, por lo que cualquier incidencia que se produce en el país vecino repercute directamente en la cadena de transporte de las empresas españolas».

Así las cosas, indica la patronal, las empresas españolas han empezado a buscar alternativas de transporte intermodal, con rutas marítimas de corto recorrido ('Short Sea Sipping') para evitar que sus camiones crucen Francia. Así, se están buscando salidas desde los puertos de Santander y Bilbao con destino Reino Unido y desde Barcelona y Valencia con destino Italia. 

Agricultores protestan... en España

Con todo, la situación en Francia no es única. En España, el campo también prepara protestas. Este mismo martes COAG, UPA y Asaja convocaron movilizaciones y tractoradas a partir de febrero a nivel regional, para denunciar la «competencia desleal» de terceros países y reclamar la flexibilización de la PAC, entre otras cosas.

«El sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa», han denunciado en un comunicado conjunto las tres organizaciones agrarias.