Nvidia invertirá hasta 100.000 millones en OpenAI, creador de ChatGPT

La compañía tecnológica Nvidia ha anunciado este lunes una «alianza estratégica histórica» con la empresa de inteligencia artificial OpenAI, creador de ChatGPT, por el que invertirá hasta 100.000 millones de dólares (unos 85.000 millones de euros al cambio actual) de forma progresiva para desplegar al menos 10 gigavatios de sus sistemas en la próxima generación de modelos de la start-up de IA.

En concreto, el objetivo será entrenar y ejecutar su nueva generación en el camino hacia la «superinteligencia», así como la inversión en la capacidad de los centros de datos y energía. Según han comunicado ambas empresas, la primera fase del acuerdo se espera que entre en funcionamiento para el segundo semestre de 2026, para la que utilizarán la plataforma Nvidia Vera Rubin.

OpenAI y Nvidia trabajarán como socios estratégicos preferentes en computación y redes para «optimizar conjuntamente» sus planes de desarrollo y crecimiento.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, ha apuntado a la infraestructura computacional como «la base de la economía del futuro». «Utilizaremos lo que estamos desarrollando con Nvidia para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y a las empresas a gran escala».

Con la vista puesta en liderar el siguiente paso, el fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha señalado que ambas empresas llevan «una década» impulsándose mutuamente. «Desde la primera supercomputadora DGX hasta el avance de ChatGPT», señala el directivo.