El Gobierno ofrecerá a las CC.AA. un déficit del 0,1% para 2026, 2027 y 2028

Durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en unas horas, un trámite clave para la presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno va a ofrecer a las comunidades autónomas una propuesta de déficit del 0,1% ... para 2026, 2027 y 2028, según ha podido saber ABC de fuentes cercanas a la negociación. La oferta se aleja del objetivo de estabilidad presupuestaria y, de hecho, es la misma que Hacienda ya ofreció a las CC.AA. hace un año, pero aun así es la baza que quiere jugar el equipo de María Jesús Montero para tratar de lograr el sí de las regiones gobernadas por el PP a la propuesta de PGE, un objetivo que se antoja difícil, tanto como que el Congreso apruebe las cuentas.

A pesar de que la derrota está prácticamente garantizada, el Ejecutivo va con todo para, al menos, presentar unos PGE y cumplir con el mandato constitucional, cosa que no ha hecho en los dos años anteriores. Precisamente, hoy ha trascendido que, por segunda vez en apenas dos meses, el Gobierno va a revisar la previsión de crecimiento económico para 2026, un hecho que le dará más margen para presentar un programa de gasto atractivo.

Según ha avanzado El País y ha confirmado el Ministerio de Economía, mañana el departamento que dirige Carlos Cuerpo actualizará el cuadro macroeconómico para situar el avance del PIB de este año en el 2,9%, frente al 2,7% que estimó en septiembre. La revisión, que quizá también empuje al alza la previsión para 2026 (por ahora, en el 2,2%), que al fin y al cabo es la que más importa, de cara a presentar al Congreso un programa de gasto público, coincide con la que publicó el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace unos días. Para el año próximo, en cambio, y en un contexto de retirada de los fondos Next Generation, el FMI fue menos optimista, con un +2%.

