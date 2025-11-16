Suscribete a
Clavijo exigirá a Sánchez que el Estado financie su policía autonómica

El Gobierno autonómico quiere tener 600 efectivos en 2027, más del doble de los actuales

Agentes de la Policía Canaria durante una operación judicial
Agentes de la Policía Canaria durante una operación judicial EFE
Joan Guirado

Santa Cruz de Tenerife

Coalición Canaria tiene una única diputada en el Congreso, la grancanaria Cristina Valido. Pero su voto, en una legislatura cada vez más complicada y con una mayoría parlamentaria tan endeble, es imprescindible para la gran mayoría de las votaciones. Es por eso, consciente de esta ... fuerza que le da su única parlamentaria, que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, abrirá un nuevo frente en enero a Pedro Sánchez y María Jesús Montero que permita a Canarias asimilarse a Cataluña, el País Vasco o Navarra.

