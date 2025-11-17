Castilla-La Mancha advierte a Montero que ni siquiera en el PSOE hay consenso sobre el modelo de financiación autonómica

Suscribete a
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

«Si Esquerra está satisfecha, algo no cuadra en lo que es el modelo de financiación», afirma el consejero de Hacienda del Ejecutivo castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, que reprocha al Gobierno que no haya aportado la documentación antes de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha
F. Franco

Toledo

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, lanzó este lunes un mensaje directo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Después de que Montero ... instara al Partido Popular a presentar una propuesta consensuada de financiación autonómica, Ruiz Molina advirtió de que ese consenso tampoco existe en el propio PSOE, especialmente en torno a la financiación singular planteada para Cataluña.

