España refuerza su poder de atracción para el talento 'tech' internacional

Los estímulos que ha introducido la nueva legislación se suman a los clásicos atractivos de nuestro país para captar a unos perfiles cada vez más necesarios

Tecnologías profundas, el más difícil todavía de alumbrar la innovación que redefine el futuro

A España no le faltan atractivos para convertirse en un interesante destino donde el talento extranjero altamente cualificado puede buscar oportunidades profesionales de crecimiento. Nuestra climatología, cultura, calidad de vida y la seguridad en nuestras ciudades contribuyen a ello. Y a pesar del encarecimiento de ... la vivienda, el coste de vida sigue siendo más asequible que el de otros vecinos del continente. Contamos además con una posición estratégica como puerta de entrada al mercado europeo y también al latinoamericano, pudiendo atraer profesionales de ambos lados del Atlántico. Tenemos escuelas de negocios de alto prestigio internacional. De hecho seis de ellas (IESE, IE, Esade, ESIC, EADA y EAE) se sitúan en el top 20 de las mejores de Europa. Además de reconocidas universidades.

