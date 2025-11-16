España refuerza su poder de atracción para el talento 'tech' internacional

A España no le faltan atractivos para convertirse en un interesante destino donde el talento extranjero altamente cualificado puede buscar oportunidades profesionales de crecimiento. Nuestra climatología, cultura, calidad de vida y la seguridad en nuestras ciudades contribuyen a ello. Y a pesar del encarecimiento de ... la vivienda, el coste de vida sigue siendo más asequible que el de otros vecinos del continente. Contamos además con una posición estratégica como puerta de entrada al mercado europeo y también al latinoamericano, pudiendo atraer profesionales de ambos lados del Atlántico. Tenemos escuelas de negocios de alto prestigio internacional. De hecho seis de ellas (IESE, IE, Esade, ESIC, EADA y EAE) se sitúan en el top 20 de las mejores de Europa. Además de reconocidas universidades.

Uno de los polos donde se pone el foco para atraer ese talento internacional es en el ámbito tecnológico y en la transformación digital, donde Gobierno, administraciones, empresas... están haciendo un esfuerzo por aprovechar las TIC para lograr un gran crecimiento económico. No en vano, somos el primer país europeo en cobertura de redes de muy alta velocidad (el 93% de la población puede conectarse a ellas) y también tenemos una gran cobertura 5G (92%), hasta en entornos rurales (69%). Contamos con una red de hubs tecnológicos y de startup en Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia que pretende situarse como referente de todo el arco mediterráneo.

«Todo ello convierte a España en un destino especialmente atractivo para nómadas digitales, profesionales cualificados y emprendedores, que encuentran aquí un entorno competitivo, innovador y con un fuerte compromiso hacia la transformación digital», afirma César Tello, director general de Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital.

Que somos un imán de atracción de talento foráneo se refleja en diferentes ranking. En el Startup Heatmap Europe 2025, una encuesta que se realiza a fundadores de empresas emergentes del Viejo Continente para determinar desde dónde les gustaría trabajar y qué lugares son más ventajosos, cinco ciudades españolas están entre las 25 más destacadas: Barcelona (6º), Madrid (8º), Valencia (19º), Bilbao (21) y Málaga (24º). Londres y París lideran este ranking.

Nómadas digitales

Esta misma semana el informe Global Digital Nomad 2025, que elabora la consultora Global Citizen Solutions, sitúa a España (por segundo año consecutivo) como el destino preferido (entre 64 países) para estos trabajadores en remoto. Entre lo que más valoran, se encontraban algunas reformas legislativas que facilitan el tránsito y la residencia en nuestro país. Como el visado para nómadas digitales, que permite teletrabajar desde España para empresas de cualquier país o por cuenta propia durante un año. Después de ese periodo estos teletrabajadores pueden solicitar el permiso de residencia para tres años. Es un visado que se concede a trabajadores de fuera de la UE que acrediten ser graduados o postgraduados de universidades de reconocido prestigio, o cuenten con formación profesional o de escuelas de negocios acreditadas o bien posean una experiencia profesional mínima de tres años.

Ley de startup

La figura está recogida en la ley de startup donde se regulan también otra serie de medidas para atraer talento foráneo, como «la ampliación de la vigencia de las autorizaciones iniciales de residencia para emprendedores, inversores y estudiantes extranjeros, así como la simplificación de la expedición del NIE. O la exención temporal de doble cotización a la Seguridad Social durante tres años para emprendedores que trabajen simultáneamente por cuenta ajena y propia», dice César Tello. O, como apunta Carlos Arcas, director de Adecco Group Institute, se dan también «incentivos fiscales para empresas emergentes extranjeras que se instalen en España, como la reducción del impuesto sobre sociedades del 25% al 15%. Y el proceso para constituir estas startup es más fácil y se han reducido los trámites. Disponen de una ventanilla única en la Oficina Nacional de Emprendimiento».

También la ley de extranjería se ha adaptado para que las empresas españolas puedan atraer y contratar talento altamente cualificado (es decir aquel con enseñanza superior o que, excepcionalmente, acredite un mínimo de tres años de experiencia profesional) de países de fuera de la UE de forma más ágil y rápida.

Se da además otra circunstancia en España: para hacer la transformación a una economía digital y tecnológica, necesitamos profesionales. Diversas estudios estiman que entre 1,2 y 1,5 millones hasta 2030. «Nuestro mercado de trabajo, a pesar del problema estructural del desempleo, tiene un déficit importante de puestos en innovación y tecnología. Y a la velocidad que la tecnología avanza necesitaremos cada vez más perfiles de este tipo. Hay que tener en cuenta que la tecnología y digitalización son transversales, afectan a todos los sectores. Eso también influye en la necesidad de más profesionales», afirma Carlos Arcas. Las vacantes están sobre todo en ciberseguridad, en el desarrollo de la inteligencia artificial, el 'machine learning' (aprendizaje automático)... «Por eso es tan importante el talento extranjero», asegura Raymon Torres, director de Coyuntura de Funcas.

Un informe de Employee Mobility Solutions, que analiza la movilidad internacional de trabajadores en 2024, señala que las empresas que buscan personal extranjero para sus áreas de tecnología suelen ser, principalmente, grandes corporaciones internacionales o compañías con operaciones globales que buscan talento especializado para sus oficinas en diferentes países. Estas organizaciones suelen estar vinculadas al desarrollo de IA, comercio electrónico, diseño de productos informáticos y consultoría y gestión de servicios tecnológicos. Buscan talento altamente cualificado, tanto para proyectos locales como para ubicaciones estratégicas en diversas partes del mundo.

Que España está empezando a atraer talento internacional es ya una evidencia. El pasado mes de mayo superó por primera vez los tres millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. En la nota de prensa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacaba la diversificación de este colectivo. Y señalaba la notable y creciente afiliación de personas de otros países en actividades de alto valor añadido, con un incremento notable en actividades financieras (8,9%), actividades profesionales científicas y técnicas (7%) e información y comunicaciones (5,7%). De lo que no hay duda es que «España se ha convertido en un polo de atracción para profesionales 'tech'», insiste César Tello.

Iniciativas

Para atraer ese talento no solo se han realizado cambios legislativos (como el visado de nómada digital) sino que también el Gobierno y diferentes administraciones han puesto en marcha diversas iniciativas. Por ejemplo, el programa Atrae, dotado con 135 millones de euros de aquí a 2027, tiene por objetivo atraer a científicos nacionales y de cualquier país que sean líderes en diferentes áreas estratégicas, desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial, las tecnologías espaciales, la gestión de recursos hídricos, la física o las matemáticas. La idea es que vengan a España a desarrollar sus líneas y grupos de investigación.

César Tello cita otras iniciativas: «España 2050, que promueve centros de excelencia y hubs de innovación para captar y retener talento, fomentar la I+D+i y facilitar la internacionalización. España Digital 2026 cuenta con tres programas específicos en ciberseguridad: Talento Hacker, para formar y emplear profesionales en ciberseguridad; Incibe Emprende y Ciberinnova que apoyan startups y la innovación en la industria tecnológica. Estas iniciativas buscan no solo atraer talento internacional, sino también desarrollar y retener el nacional, fomentar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas españolas».

Si bien el desarrollo tecnológico y digital es transversal y afecta a todos los sectores económicos, también tenemos «un ecosistema en los servicios no turístico bastante potente», apunta Raymon Torres. «Servicios profesionales -continúa-, a empresas, financieros, en el ámbito de los seguros, la propia logísticas son servicios en general muy competitivos, con un superávit externo que prácticamente equivale al que se consigue con el turismo. Es un sector fuerte y pujante, muy competitivo que crece rápidamente y que atrae talento extranjero cualificado».

Enriquecimiento

No cabe duda que contar con talento internacional en las filas de una empresa aporta competitividad, aseguran todos los expertos. «En un mundo cada vez más conectado, atraer talento internacional no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad. La diversidad cultural y profesional enriquece las organizaciones, impulsa la innovación y amplía la capacidad para comprender y actuar en mercados globales. Estos profesionales aportan nuevas formas de pensar, una visión más amplia y una gran capacidad de adaptación, factores clave para la creatividad y la toma de decisiones en contextos cambiantes. Además su presencia refuerza vínculos con España y otros mercados, impulsando la internacionalización de nuestras empresas», considera Patrik Wallen, director de Admisiones de MBA del IESE. Precisamente en este posgrado más del 85% de los estudiantes son internacionales y procedentes de más de 50 países.

Además los trabajadores de otros países abren el abanico de oportunidades en otros mercados, como apunta Raymon Torres: «Se ha comprobado empíricamente -afirma- que los vínculos entre el personal extranjero establecido en un país y el personal originario de ese país son importantes y motivo para generar nuevos negocios. Australia y Canadá han atraído personal cualificado extranjero y han conseguido a la vez posibilidades de exportación y de inversión internacional gracias a esos vínculos».

Nuevas oportunidades para que España exprima todo su atractivo para la atracción del talento cualificado global.

«El talento extranjero hace más grande y asertiva a la empresa»

A sus 40 años y con una vida asentada en Brasil, Patricia Uchoa Falcao no dudó un momento cuando Iberdrola España le propuso venir a nuestro país para trabajar en el departamento de Recursos Humanos del negocio liberalizado de la compañía, que se centra en la generación y comercialización de energías renovables con ofertas personalizadas para los clientes. Uchoa buscaba «liderar proyectos con impacto en el ámbito de la innovación y la transición energética. Y España es un país de la Unión Europea y más avanzado que Brasil en temas, por ejemplo, de sostenibilidad», explica. Además pesaron otros factores: «Su clima, la seguridad, la gastronomía, su historia, una cultura rica, cercana y donde las relaciones humanas son importantes. Para mí era el equilibrio perfecto entre mi bienestar y mi desarrollo profesional porque sabía que crecería y aportaría valor. Iberdrola, cuando quieres, te da espacio y camino para seguir adelante», considera.

Nueve años después Uchoa, graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Pernambuco (Brasil), es responsable de Desarrollo y Cultura para Iberdrola España. «Mis funciones se desarrollan a nivel de España y no para un solo negocio. Mi papel principal es preparar a las personas para liderar y alcanzar el propósito y los objetivos de la compañía», añade.

Uchoa está convencida de que talento internacional aumenta la competitividad de las empresas. «Cada persona -dice- aporta visiones diferentes, estas contribuciones hacen a una compañía más grande y asertiva en la toma de decisiones, con ideas más experimentadas».

«Puedo crecer como profesional en conocimiento y networking»

Tras completar un máster sobre desarrollo de aplicaciones móviles en la Universidad Politécnica de Cataluña hace doce años, César Cruz Morales quedó prendado por España. Y a sus 38 años ha regresado para vivir y trabajar en remoto desde Madrid para la empresa colombiana Littio, una 'fintech' que ofrece una billetera virtual en dólares y euros y permite recibir y transferir dinero entre cuentas.

Cruz es graduado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de los Andes y líder de desarrollo de la aplicación móvil de Littio. Responde al perfil de un nómada digital de libro. «En Littio se trabaja 100% en remoto. En mi equipo, somos nueve ingenieros y mi tarea es crear funcionalidades en la app que faciliten el movimiento de dinero entre países», explica.

Tiene sus razones de peso para haber decidido establecerse en España. «Desde que realicé el máster en la Universidad Politécnica de Cataluña, me gustó mucho la experiencia de vivir en España por la calidad de vida. Además, estoy cerca de Europa, para viajar y conocer el continente. Es una experiencia gratificante y puedo crecer como profesional en conocimiento y networking», señala.

Nuestro ecosistema tecnológico también ha sido decisivo. «La comunidad tecnológica de España es bastante interesante -dice Cruz-. Es una oportunidad para socializar con otros colegas. Hay eventos como el Mobile World Congress de Barcelona, donde se citan todas las empresas y startup para mostrar sus últimos avances en tecnología. Se comparte ese conocimiento y experiencia entre toda la comunidad. Y es muy enriquecedor».