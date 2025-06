Un modelo de prestigio global convertido en 'Marca España'

Es el elemento de prestigio del ecosistema de la formación en España. Muchas escuelas de negocio de nuestro país han ido acumulando en los últimos años un crédito que ha traspasado fronteras y las ha encaramado a lo más alto de los ránkings de excelencias internacionales. Por ejemplo, según el 'Financial Times Global MBA Ranking' de 2024, el MBA de IESE figura en el segundo puesto de Europa y entre los cinco primeros del mundo. IE Business School lidera la clasificación mundial en programas MBA en línea, y ESADE se consolida como una de las mejores escuelas en emprendimiento según Poets & Quants y QS Rankings. Son solo algunos ejemplos de la madurez y el reconocimiento de un modelo en continuo crecimiento, con una visión global que enriquece a los alumnos y reconfigura y mejora también unos programas continuamente actualizados para dar respuestas a un mundo empresarial sacudido por el vértigo del cambio tecnológico y digital. Y es que el ascenso de las escuelas y universidades españolas es el resultado de una estrategia educativa innovadora, con el enfoque en el liderazgo transformador con impacto social.

Ubicada en el corazón de Madrid, IE Business School ha hecho de la innovación y la disrupción educativa su gran carta de presentación. Lee Newman, decano de IE Business School en IE University, señala que el modelo educativo de IE está construido para formar líderes globales adaptables al cambio. «Combinamos teoría con acción, con un fuerte enfoque en el aprendizaje basado en proyectos y desafíos reales. No solo formamos buenos profesionales, sino personas con impacto y propósito».

Noticia Relacionada Una formación a lo largo de toda la vida para responder a un cambio que no da tregua Charo Barroso La permanente puesta al día de conocimientos es una necesidad insoslayable en la nueva economía y un enorme reto para el ecosistema educativo

IE fue pionera en educación online hace más de dos décadas, y hoy en día sus programas se apoyan en herramientas como la inteligencia artificial generativa para mejorar la productividad y la toma de decisiones. De hecho, la escuela ha implementado ChatGPT Edu en todo su ecosistema académico, redefiniendo el rol del profesor y del estudiante en el aula.

El MBA internacional de IE cuenta con un 90% de estudiantes internacionales, donde ninguna nacionalidad supera el 10% del total del aula, promoviendo una diversidad real y no solo estadística. La experiencia IE está diseñada para simular el entorno empresarial moderno: multicultural, exigente y tecnológico. En las clases, los estudiantes trabajan en equipos diversos, enfrentándose a retos reales con plazos ajustados y sin presupuesto. Experimentan fricciones, aprenden a gestionar la ambigüedad y dependen unos de otros para entregar resultados. Es intenso y está diseñado para reflejar fielmente el mundo real. «Para apoyar este modelo, desarrollamos habilidades de impacto como pensamiento crítico, resolución creativa de problemas, storytelling, colaboración intercultural y trabajo en equipo de alto rendimiento. Estas no son habilidades blandas; son las que impulsan a los líderes en un mundo complejo», explica Newman.

Un atractivo capital

Los estudiantes de IE cuentan con la ventaja del atractivo de la ciudad Madrid, ya consolidada como un hub de innovación y emprendimiento, lo que favorece la conexión de los estudiantes con el ecosistema global de startups. Iniciativas como IE Venture Lab, TechIE Day o la coorganización del South Summit 2025, una de las plataformas más destacadas del continente para startups, inversión e innovación, hace que las posibilidades de asomarse a este ecosistema sea especialmente atractivo para los estudiantes. La empleabilidad es otro de sus puntos fuertes: gracias a sus vínculos con más de 200 corporaciones internacionales, el 95% de sus graduados encuentra empleo en menos de tres meses tras finalizar el programa.

Sofia Laureen Caram, procedente de Filipinas, explica que eligió el International MBA de IE University porque «quería ampliar mi perspectiva y sumergirme en el ecosistema europeo de emprendimiento y tecnología». Con formación en ingeniería y experiencia liderando proyectos de estrategia e innovación, buscaba un programa que pudiera conectar su experiencia profesional con el entorno empresarial global del que quería formar parte. «El énfasis de IE University en transformación digital, impacto social y un aprendizaje práctico destacó especialmente para mi elección; además, estar en España y en Madrid me parecía el lugar ideal para explorar el ecosistema de startup dinámico, en rápida evolución, ambiciosa pero con los pies en la tierra. Hasta ahora, la experiencia ha cumplido y superado todas mis expectativas. He construido una comunidad sólida que me desafía a crecer, me apoya en los días difíciles y a celebrar mis logros, grandes o pequeños. El carácter internacional de IE me ha expuesto a perspectivas que nunca habría encontrado en casa, enriqueciendo cada proyecto grupal, debate en clase y conversación informal», explica.

Fundada en 1958 por la Universidad de Navarra, IESE es una de las escuelas más veteranas y prestigiosas del mundo. Desde sus inicios, apostó por una formación que uniera rigor académico, dimensión ética y una profunda orientación internacional. Su metodología se basa en el método del caso, inspirado por Harvard Business School, con la que mantiene una colaboración histórica.

Mª Ángeles Losa, directora del MBA del IESE, destaca que la clave de su excelencia está en un modelo formativo basado en tres pilares: una formación exigente, una visión humanista del liderazgo y una experiencia internacional transformadora. «Nuestro programa MBA se diferencia por una experiencia inmersiva que fomenta el pensamiento crítico, el criterio ético y la capacidad de liderar con impacto positivo», explica. Con más del 85% de estudiantes internacionales, y una media de seis años de experiencia profesional por alumno, el aprendizaje en el aula se enriquece gracias al intercambio de perspectivas culturales y profesionales diversas.

Método del caso

IESE utiliza el método del caso como herramienta central, fomentando la discusión argumentativa y la toma de decisiones en entornos realistas. Los estudiantes analizan más de 400 casos reales durante los dos años del MBA, abordando problemáticas empresariales desde múltiples ángulos. El enfoque humanista se traduce en una comunidad colaborativa, donde profesores, estudiantes y alumni comparten un mismo compromiso: formar líderes íntegros. A diferencia de otros programas de prestigio que se centran exclusivamente en el rendimiento económico o en rankings, «en el IESE entendemos que un buen directivo no solo debe saber gestionar, sino también liderar con propósito. Por eso promovemos una formación exigente, inmersiva y plural, que favorece la reflexión crítica, el respeto por la diversidad cultural y de pensamiento, y el servicio a los demás como motor de liderazgo», asegura Losa. «Este enfoque integral permite que nuestros alumnos salgan mejor preparados para liderar en un entorno global, diverso y en constante transformación», defiende.

Contactos claves Las redes de antiguos alumnos son un valor añadido decisivo para el futuro laboral de los estudiantes

La red de antiguos alumnos, con más de 60.000 miembros en todo el mundo, es clave para el posicionamiento global de IESE y fue clave en la decisión de Nandika Puri, estudiante de la escuela: «Vine desde Dubái con el deseo de reconectar con una comunidad que me desafiara e inspirara. IESE me ofreció eso y más. Desde el primer contacto con sus antiguos alumnos, supe que esta escuela tenía algo especial. No es solo el rigor académico, es la calidez humana, el apoyo constante y el valor de las personas. Para mí, elegir el IESE no se trató solo de elegir una escuela de negocios de primer nivel; se trató de encontrar un lugar donde pudiera crecer tanto profesional como personalmente, rodeado de una comunidad que realmente se preocupa por ti. En Barcelona, como dicen en mi clase, nunca estás 'barce-lonely'», explica Nandika Puri. «Formas parte de algo más grande, algo que se extiende mucho más allá de las paredes del aula. El IESE es más que un MBA: es un viaje de transformación, compartido con una comunidad que te acompaña en cada paso del camino. Y por eso, no pude haber elegido mejor», asegura esta estudiante.

Desde Barcelona, Esade Business School ha construido una reputación internacional que combina tradición académica europea con una pedagogía práctica y orientada a la acción. Joan Rodon, su decano, destaca tres ejes esenciales: «Innovación, emprendimiento e impacto social. Esa es la propuesta que nos diferencia y nos posiciona en los rankings internacionales». La escuela cuenta con más de 127 nacionalidades representadas en su campus y mantiene acuerdos con 260 universidades. Programas como el Bachelor in Artificial Intelligence for Business o el MSc in Sustainability atraen a estudiantes que desean liderar con conciencia global. «El aprendizaje en Esade es experiencial: desde simulaciones hasta proyectos reales con el CERN o el Barcelona Supercomputing Center», añade Rodon. Hoy, los estudiantes buscan más que excelencia académica: quieren formar parte de un proyecto con propósito.

Efervescencia emprendedora

Esade también apuesta por integrar el entorno local. Barcelona, reconocida como capital de la innovación, es una ciudad vibrante que facilita la conexión entre academia y empresa. «Nuestra participación en eventos como el Mobile World Congress o el 4YFN nos permite estar en el centro de la transformación digital y empresarial», dice Rodon. Además, su ecosistema emprendedor ha impulsado más de 200 startups en las últimas tres décadas, y su programa EWorks fomenta el emprendimiento con impacto social desde el aula. Todo esto se complementa con un claustro docente internacional y una oferta formativa que integra sostenibilidad, tecnología y liderazgo responsable.

«Nuestros estudiantes internacionales comparten una mentalidad global, un fuerte compromiso social y el deseo de formarse en un entorno diverso y práctico. Buscan una educación que combine excelencia académica con propósito y orientación al futuro», asegura Rodon. Programas pioneros como el Bachelor in Artificial Intelligence for Business o el MSc in Sustainability atraen a quienes quieren liderar con impacto. Más del 95% del alumnado del Full-Time MBA es internacional y participan en experiencias globales con universidades como Yale, HEC Paris o CEIBS.

Lazos culturales

Flavia Ladino, estudiante argentina en Esade, explica que «existen diversas razones por las cuales finalmente me decidí a cursar el MBA en España. En primer lugar, había tenido la oportunidad de visitar Barcelona en varias ocasiones y siempre me sentí muy a gusto con el ambiente. La cultura, la gastronomía y las costumbres tienen muchas similitudes con las de mi país, lo que me hizo pensar que sería una forma de estar un poco más cerca de casa, con el atractivo adicional de la proximidad a la playa para jugar voleibol», explica Ladino. En cuanto a Esade, asegura que la decisión también fue relativamente sencilla. «Buscaba una institución que se encontrara entre las veinte mejores a nivel global, que gozara de reconocimiento europeo y que compartiera mis valores. Visité el campus por primera vez en 2019, donde conocí a estudiantes que estaban cursando en ese momento, asistí a una clase y me sentí muy cómoda. Conversando con ellos, me compartieron sus experiencias visitando otras universidades y destacaron el espíritu de colaboración que percibían en Esade, así como su satisfacción con la calidad humana de sus compañeros», asegura.

Tras esa experiencia, Ladino no dudó en presentar su solicitud, «y afortunadamente fui admitida en 2023. He experimentado un crecimiento significativo a nivel personal y profesional, y gran parte de ello se lo debo a mi pareja, a mi familia y a mis amigos, tanto en Berlín como a los nuevos que he conocido en Barcelona. A nivel académico, tuve la oportunidad de profundizar en temas que de otra manera no habría explorado y de adquirir conocimientos fundamentales en áreas cruciales para la toma de decisiones estratégicas en organizaciones internacionales».