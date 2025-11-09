Suscribete a
ABC EMPRESA / ESPECIAL 800

Tecnologías profundas, el más difícil todavía de alumbrar la innovación que redefine el futuro

En el viaje incierto pero inaplazable hacia la tecnología de vanguardia España cuenta con investigadores de excelencia, pero falta músculo inversor e industrial

Las startups españolas se olvidan de la ventaja competitiva de proteger su innovación

La falta de 'venture capital' que confíe en estas iniciativas y las respalde es un hándicap
Laura Montero Carretero

Madrid

Las tecnologías profundas son el nuevo terreno donde se juega el partido de la autonomía estratégica. Estas innovaciones de vanguardia, que requieren largos periodos de investigación hasta comercializarse, nacen con la vocación de ofrecer soluciones a los grandes desafíos de nuestro siglo, redefiniendo industrias ... enteras, por lo que son una pieza central en el puzle de la nueva economía. España cuenta con el talento necesario para alumbrarlas y puede (mejor dicho, debe) ser ambiciosa de cara a los próximos años porque ahora sí, tanto universidades como centros tecnológicos, administraciones públicas e inversores reconocen la importancia de las 'deep tech' para recuperar competitividad frente a Estados Unidos y China.

