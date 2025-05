Escribano traza el futuro de Indra: renovar a todo el consejo, comprar EM&M y afianzarse en Europa

Aquellos que no remen en la misma dirección se tendrán que bajar del barco. No hay discusión. Los objetivos a seguir están claros y todos los conocen, eso sí, sobre la base del plan estratégico 'Leading the Future de Indra Group' –que cumplió en ... febrero su primer año–, si bien progresan incluso más rápido de lo esperado, con grandes avances que acercan el cumplimiento de todos ellos mucho antes de lo previsto. «Si todas las adquisiciones que hemos realizado hubieran estado cerradas desde el 1 de enero de 2025, podríamos asegurar que este año ya habríamos alcanzado los objetivos de nuestro Plan Estratégico para 2026. Esto es una prueba irrefutable de que estamos en el camino correcto, acelerando la transformación de la compañía, reforzando nuestra presencia internacional y potenciando nuestro crecimiento inorgánico».

Son palabras del propio presidente de Indra, Ángel Escribano, que desde su llegada para sustituir a su antecesor, Marc Murtra, trabaja para llevar a Indra «al siguiente nivel, impulsando su evolución industrial, sus capacidades de desarrollo de producto y de sistemas de tecnología avanzada». Y para ello, según ha podido saber ABC, ha trasladado a su equipo directivo y a sus consejeros la necesidad de remar todos en la misma dirección y seguir la misma hoja de ruta, siendo una piña, con varios objetivos inexcusables en el horizonte: afianzar su presencia en Europa y sus relaciones internacionales –de ahí el último fichaje de Escribano: Carmen Pérez, que ha sido entre los años 2018 y 2025 directora de Información Internacional de la Secretaría de Estado de Comunicación, ubicada en Moncloa, como nueva Dircom–; alianzas y adquisición de empresas del sector –la compañía ha anunciado ya que tiene monitorizadas una veintena de empresas españolas (entre ellas, EM&M) y extranjeras de diferentes sectores para plantear futuras adquisiciones que aporten aporten capacidades de las que no dispone en la actualidad y que les permitan una integración vertical–; y formar un equipo afin a los objetivos de la compañía. Noticia Relacionada Ángel Escribano: «Indra estudia ya varias operaciones de compra, no solo la de Escribano» María Jesús Pérez Por ello, las mismas fuentes afirmaron a este periódico que el propio presidente del grupo comunicó su interés por renovar a todos los consejeros actuales –la mayoría cumple mandato este mismo año– a excepción de a Luis Abril, consejero ejecutivo de Indra y director general de la filial Minsait, que el pasado martes día 20 decidió poner fin a su carrera profesional dentro de la compañía. Las fuentes explican que Abril no estaba de acuerdo con dos de los objetivos de Escribano al frente de Indra: la compra de la empresa familiar del presidente, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) –de hecho, le había trasladado en múltiples ocasiones que votaría en contra cuando se tratase en consejo porque no la consideraba apropiada–, ni con su salida del consejo a cambio de promocionarle a consejero delegado en Minsait. Abril no quiso comulgar con este último movimiento porque le hubiera dejado a los pies de los caballos ante los más de 40.000 empleados que dirigía, que veían el auge de Minsait por lo efectivo de su representación en el consejo. Buen gobierno corporativo Las mismas fuentes explican que ya Murtra quiso sacar a Abril del consejo tras una carta llegada desde la CNMV con dos recomendaciones que quedaban pendientes de revisar: por un lado, cumplir con la nueva Ley de paridad en el máximo órgano de gobierno –la representación femenina está por debajo del 40%–, y por otro, su preferencia por que haya sólo dos consejeros ejecutivos en las cotizadas, e Indra tenía tres: el propio presidente, el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y Abril. Para Escribano, entre los tres, la salida más lógica era la de Abril, ya que no tenía cargos ejecutivos como tal. Tras la salida de este último se abre la carrera por su sucesión al frente de la filial que las mismas fuentes apuntan que será una promoción interna. Noticia Relacionada Indra confirma que explora una «posible operación» con Escribano en el marco de su plan estratégico En el mismo consejo, el independiente Francisco García Sanz también decidió abandonar a petición propia y se designó a Oriol Pinya y Eva Fernández Góngora. En un comunicado a la CNMV, Indra defendió que el nombramiento de estos dos independientes en sustitución de uno ejecutivo y otro independiente permitirá equilibrar al 50% el peso de independientes y elevar la proporción de mujeres para atender al buen gobierno. Hasta la fecha, eran siete independientes, seis dominicales y tres ejecutivos. A partir de junio, serán ocho independientes, seis dominicales y dos ejecutivos. Y tras la incorporación de Eva Fernández, la presencia femenina se situará en el 37,5%. De las seis independientes afrontan vencimiento de mandato en octubre Belén Amatriain, Olga San Jacinto, Coloma Armero y Virginia Arce, si bien se mantendrán en sus puestos por el compromiso de Escribano. Entre el resto de consejeros, la compañía prevé anunciar de forma inminente la propuesta de renovación en junio como dominicales en representación de la SEPI, con un 28% del capital, de Miguel Sebastián, exjefe de la oficina económica con Zapatero, y Antonio Cuevas, exdiputado del PSOE por Sevilla. Mientras, queda para otoño, la renovación de Bernardo Villazán (independiente) y de Juan Moscoso, consejero dominical. Dobla su capitalización Otro de los retos del nuevo presidente es conseguir que los planes impacten en la evolución del valor en Bolsa de Indra. De momento, la compañía de Tecnología y Defensa está a punto de lograr una revalorización del 100% en lo que va de año, coincidiendo precisamente con el aterrizaje de Ángel Escribano en sustitución de Marc Murtra. Con el nuevo presidente, Indra ha ido batiendo máximos desde los 3.000 millones de capitalización bursátil hasta situarse hoy en casi los 6.000 millones, un impulso motivado, según los expertos consultados, por el futuro que se le ha abierto a la compañía con la aprobación de un fondo europeo en defensa de la UE y por las alianzas estratégicas internacionales firmadas por el tándem Escribano-De los Mozos, como la reciente con el gigante alemán Rheinmetall. Escribano 'cogió' Indra a 17,20 euros la acción y ayer cerró a 33,54 euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión