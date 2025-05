Golpe en el corazón de Indra: la verdad sobre la dimisión del consejero Luis Abril

Golpe en el corazón de Indra. Luis Abril, primer ejecutivo de la joya de la corona tecnológica de la compañía, Minsait, se planta ante el presidente y su plan para que Indra compre su empresa familiar, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), y anuncia su dimisión ... irrevocable de todos los cargos. Según ha podido saber ABC, la decisión del ejecutivo estaba tomada desde hacía semanas y se descontaba en el seno de Indra, donde se daba por hecho que Abril se marcharía del consejo de administración y de la organización antes que condicionar su continuidad a su voto favorable a la polémica adquisición.

Mientras, fuentes de la compañía aseguraron a este periódico que el consejo comunicó a Abril que lo renovaría pero él les trasladó su intención de abandonar la compañía de forma irrevocable.

La compra requiere la luz verde del máximo órgano de gobierno de la compañía y han ido viendo la luz voces discrepantes, como la de Francisco Javier García, exvicepresidente de Volkswagen y expresidente de Seat, uno de los españoles que más alto han llegado en la industria de la automoción y hasta ahora consejero independiente de Indra. De hecho, en su trayectoria dentro de la compañía, García no es sospechoso precisamente de obstaculizar decisiones corporativas en el órgano de gobierno, pues fue elegido para sustituir a Alberto Terol, exconsejero coordinador y auténtico látigo de la cúpula, como demostró dejando sin poderes ejecutivos al expresidente, Marc Murtra, para salvaguardar la gobernanza de la compañía. No obstante, el directivo ha decidido poner fin a su paso por Indra y, a la par que Abril, no se someterá a su reelección como consejero. Su mandato finalizaba el próximo 23 de junio.

Estructura accionarial En porcentaje 28% 42,52% Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Otros accionistas 14,3% Escribano 7,24% 7,94% Amber Capital SAPA Fuente: CNMV / ABC Estructura accionarial En porcentaje Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Otros accionistas 28% 42,52% 14,3% Escribano 7,24% 7,94% Amber Capital SAPA Fuente: CNMV / ABC

En cualquier caso, el pie en pared de Abril se enmarca en la negativa a una compra tras la que en el sector se proyectan sombras de conflicto de intereses: el presidente de Indra y su hermano, también consejero de la tecnológica, parecen decididos a 'recomendar' con firmeza y sin marcha atrás la compra de la empresa de su familia. «La compañía ha alcanzado un acuerdo con Luis Abril, en virtud del cual no se someterá su reelección a la próxima junta general ordinaria, extinguiéndose, con fecha 25 de junio de 2025, el contrato de prestación de servicios ejecutivos que le vincula con la compañía, aunque permanecerá ligado a la misma hasta el próximo 30 de septiembre de 2025 para garantizar un traspaso y sucesión ordenada en el liderazgo de Minsait», aseguraba la compañía tras el consejo.

Como consecuencia, el consejo, a propuesta de la comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, someterá a aprobación de la junta –que, previsiblemente, se celebrará el 26 de junio– el nombramiento de Eva Fernández Góngora y Oriol Pinya Salomó como consejeros independientes.

Cada voto cuenta

La oposición de Abril y del propio García a dicha operación se unen a las reticencias mostradas desde que se deslizara la información de uno de los accionistas significativos de la compañía, Sapa Placencia, con casi el 8% del capital, representado en el máximo órgano de gobierno de Indra por el consejero dominical Jokin Aperribay.

Al margen de Sapa, el presidente de Indra se presentó ayer ante sus consejeros con el respaldo mayoritario de sus accionistas a mantener en estudio la potencial operación con EM&M. Escribano cuenta con el apoyo de su principal accionista, la SEPI, titular del 28%, con el de su propio hermano, Javier, presidente ahora del grupo familiar y consejero dominical de Indra, con el 14,3% de las acciones, y de Joseph Oughourlian que, a través del fondo de inversión Amber, cuenta con un 7,24%.

Ahora bien, con los hermanos Escribano obligados a inhibirse de la votación, el resto de votos y cada uno de los demás vocales se antojan imprescindibles, y más el de Abril, consejero ejecutivo, responsable del negocio más boyante de Indra y uno de los profesionales más respetados y cotizados del panorama internacional. Desde su competencia al frente de la rama de Energía en 2014, Abril ha construido el gigante Minsait, un referente que se disputan varios fondos de inversión y cuya desinversión queda ahora en el aire sin la presencia de su creador y principal artífice.

Además, Escribano sabe que durante este año vence el mandato de once de los dieciséis consejeros de Indra, lo que representa una oportunidad idónea para una amplia reestructuración que ponga al consejo mirando a los intereses de su nueva estrategia.

Un revolcón en las votaciones no solo supondría cuestionar su hoja de ruta, sino que daría masa crítica a quienes consideran que tras la compra de EM&M priman los intereses particulares e incluso advierten con la presentación de futuras demandas ante un conflicto de interés real.

La antes comentada necesidad de que los hermanos Escribano se inhiban en la votación dejaría la responsabilidad en manos del resto de consejeros, muy especialmente de los ejecutivos y los independientes. Falta saber si la decisión de Abril, que conlleva su salida en septiembre para garantizar una transición ordenada, provocará un efecto réplica en otros vocales que vieran una señal de alarma en la rotunda decisión de su colega. En octubre, cumple el mandato de Coloma Armero, Bernardo José Villazán, Belén Amatriaín, Virginia Arce y Olga San Jacinto, todos ellos con tres años de presencia y actividad en el consejo. Sólo Ángeles Santamaría, renovada en junio de 2023, está exenta del refrendo de la próxima junta.