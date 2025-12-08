Durante los dos últimos años, el número de inversores de entre 18 y 24 años en España se ha duplicado, y ya representan una de cada cinco carteras minoristas. Quizá ayude a entender este fenómeno que, según el CIS, el 74% de este grupo cree que vivirá peor que sus padres, ... o que alquilar en solitario se coma el 92% de su sueldo y comprar una vivienda suponga catorce años de ahorro íntegro. Pero, ¿es realmente la Bolsa una vía de escape? ¿Están realmente ahorrando para su futuro, o jugándose el poco dinero que tienen?

Noticia Relacionada Los más jóvenes apuestan por la Bolsa ante la falta de futuro: 1 de cada 5 inversores pertenece ya a la generación Z Jordi Martínez Los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en solo dos años y el 74% cree que vivirán peor que sus padres

«Cada vez hay más alumnos que se matriculan en mi asignatura», asegura David Forcada, profesor de Economía y asesor financiero desde hace más de 25 años. Desde su cuenta de Instagram, donde acumula más de 70.000 seguidores, vive este auge inversor en primera línea y explica a ABC que en los últimos años ha visto cómo cada vez más jóvenes se interesan por invertir ante la falta de perspectivas.

«La emancipación se ha retrasado mucho y se ha retrasado tanto estos años que es habitual encontrar veinteañeros con ingresos estables, pero sin grandes gastos fijos ni proyectos claros a corto plazo», explica Forcada. A eso se suma que invertir hoy es más fácil que nunca, con plataformas accesibles y productos al alcance de cualquiera.

«Existe el mantra de que las pensiones desaparecerán y que la inflación se lo come todo, y ahí es donde nace el interés de muchos por este mundillo», asegura el experto. «Cada vez más jóvenes buscan fórmulas para poner a trabajar sus ahorros, aunque sea con pequeñas cantidades y sin grandes conocimientos financieros», remata.

Pero ¿cómo debe empezar a invertir alguien joven?

Por su experiencia, Forcada distingue tres perfiles distintos de jóvenes que empiezan a invertir. El primero es el que se ha dejado guiar por los cantos de sirena de internet, donde circula mucha información pero también mucha desinformación. El segundo es el que busca dar el pelotazo con productos de riesgo extremo como las criptomonedas, los CFD o el trading. Y el tercero, el más sensato, es el que rechaza esa vía especulativa y busca una estrategia de largo plazo.

Noticia Relacionada El punto final a la peligrosa barra libre de los influencers financieros Laura Montero Carretero La CNMV estrecha el cerco sobre los perfiles que cruzan la delgada línea entre la divulgación y el asesoramiento irresponsable

«Esta es la manera correcta de hacerlo, poco a poco, todos los meses, sin volverse locos», explica. Es el conocido sistema de aportaciones periódicas, el llamado DCA, que se ha convertido en la puerta de entrada de toda una generación. Para ello, los fondos indexados o los ETF que replican grandes índices se han convertido en el vehículo favorito de muchos por su sencillez, sus menores costes y la posibilidad de diversificar sin manejar decenas de activos distintos.

«Yo siempre separo la cartera básica en tres paquetes». El primero es el fondo de emergencia, pensado para imprevistos y con alta liquidez. El segundo es la renta fija, orientada a objetivos más cercanos en el tiempo. Y el tercero es la renta variable, el bloque que mira al largo plazo y que, según Forcada, exige algo tan simple como difícil: «Es dinero del que prácticamente tienes que olvidarte».

Preguntado por cómo debe actuar concretamente un joven que vive con sus padres y aspira a independizarse, Forcada lo tiene claro. «Si vives con tus padres, tu fondo de seguridad son ellos y puedes permitirte apostar más a largo plazo. No es descabellado ir con todo en renta variable». Eso sí, advierte, «si te quieres comprar una casa, mejor pásalo a productos de renta fija uno o dos años antes de pagar la entrada, porque no te gustaría que hubiera una corrección justo antes de pagarla».