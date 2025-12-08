Suscribete a
Escucha las noticias de este lunes 8 de diciembre

David Forcada, asesor financiero, explica cómo debería invertir un joven para independizarse: «Yo separo la cartera en tres paquetes»

Durante los dos últimos años, el número de inversores de entre 18 y 24 años en España se ha duplicado

Los más jóvenes apuestan por la Bolsa ante la falta de futuro: 1 de cada 5 inversores pertenece ya a la generación Z

David Forcada, asesor financiero y profesor universitario
Jordi Martínez

Jordi Martínez

Durante los dos últimos años, el número de inversores de entre 18 y 24 años en España se ha duplicado, y ya representan una de cada cinco carteras minoristas. Quizá ayude a entender este fenómeno que, según el CIS, el 74% de este grupo cree que vivirá peor que sus padres, ... o que alquilar en solitario se coma el 92% de su sueldo y comprar una vivienda suponga catorce años de ahorro íntegro. Pero, ¿es realmente la Bolsa una vía de escape? ¿Están realmente ahorrando para su futuro, o jugándose el poco dinero que tienen?

