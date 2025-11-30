Suscribete a
ABC Premium

Los más jóvenes apuestan por la Bolsa ante la falta de futuro: 1 de cada 5 inversores pertenece ya a la Generación Z

Los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en solo dos años y el 74% cree que vivirán peor que sus padres

'Zoomers' la vida de la generación Z más allá de los estereotipos

Bolsa de Tokyo en septiembre
Bolsa de Tokyo en septiembre EFE/FRANCK ROBICHON
Jordi Martínez

Jordi Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vivirán mucho peor que sus padres, y ese mantra lo tienen grabado a fuego. Quizá por eso, en los últimos dos años, la participación de los menores de 30 en la inversión minorista se ha disparado como nunca, impulsada por la incorporación masiva de la ... Generación Z. El peso de los inversores de 18 a 24 años se ha duplicado en ese periodo y ya roza el 20% del total, una cifra considerable si se tiene en cuenta que este grupo representa apenas el 8,5% de la población adulta en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app