Suscribete a
ABC Premium

a coruña nautical festival 2025

La Armada y Pollensa lideran en La Coruña

La primera jornada del Trofeo Cidade da Coruña-Isabel Zendal estuvo marcada por las complicadas condiciones meteorológicas

La tripulación femenina de la Armada en La Coruña
La tripulación femenina de la Armada en La Coruña moebius

J.S.

La bahía de La Coruña fue escenario este sábado de una jornada de vela tan complicada como meritoria. En el arranque del A Coruña Nautical Festival —y penúltima prueba de la Semana Abanca 2025—, la inestabilidad y la debilidad del viento pusieron al límite la ... paciencia y la pericia de regatistas y jueces. Sin embargo, gracias a la experiencia del oficial de regata Arcadio Tizón y su equipo, se logró completar un programa mínimo que mantiene viva la competición y permitirá que el domingo, con mejores previsiones, se pueda salvar esta edición del Trofeo Cidade da Coruña-Isabel Zendal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app