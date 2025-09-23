El #246 Tripulante18 Podcast está titulado 'La Ibiza JoySail despide el verano'. Nos fuimos hasta Ibiza para vivir la regata de superyates que cierra la temporada estival, en la que participaron 22 unidades. Nos la contarán Pablo Ferrer, coordinador del Comité de Regatas; Toño Piris 'Talpi, jefe de maniobra del Moat y Alfredo Mella, capitán del Ganesha. Dirige y presenta. Jaume Soler Albertí.

Escucha el capítulo completo arriba o accede a la web de Tripulante18 aquí.

