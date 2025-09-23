Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano, a los 87 años
Directo
Sigue aquí la Asamblea General de la ONU

podcast

La Ibiza JoySail despide el verano

tripulante18

Jaume Soler entrevista a Pablo Ferrer, coordinador del Comité de Regatas; Toño Piris 'Talpi', jefe de maniobra del Moat y Alfredo Mella, capitán del Ganesha

La Ibiza JoySail despide el verano
sailing energy

TRIPULANTE18

El #246 Tripulante18 Podcast está titulado 'La Ibiza JoySail despide el verano'. Nos fuimos hasta Ibiza para vivir la regata de superyates que cierra la temporada estival, en la que participaron 22 unidades. Nos la contarán Pablo Ferrer, coordinador del Comité de Regatas; Toño Piris 'Talpi, jefe de maniobra del Moat y Alfredo Mella, capitán del Ganesha. Dirige y presenta. Jaume Soler Albertí.

Escucha el capítulo completo arriba o accede a la web de Tripulante18 aquí.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app