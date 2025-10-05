Sinner, lesionado, se retira en Shanghái y hace más número 1 a Alcaraz

Jannik Sinner se retiró este domingo del Masters 1.000 de Shanghái después de sufrir una lesión en la pierna derecha, al parecer completamente acalambrada, durante el partido de tercera ronda que disputaba ante el holandés Tallon Griekspoor.

El número dos del mundo empezó a tener problemas en el cuarto juego del tercer set, y trató de perseverar antes de abandonar el partido cuando perdía 6-7 (3/7), 7-5, 3-2.

Después de un primer set muy igualado, el cuatro veces ganador de Grand Slam mostró sus dientes en el tiebreak, acertando dos aces para tomar una ventaja temprana.

En el segundo set la tensión aumentó y el holandés sobrevivió a tres puntos de rotura en el segundo juego. Pero fue Griekspoor quien rompió el servicio en el undécimo juego con un revés, alargando así el partido hasta después de la medianoche.

Sinner se lesionó en una carrera lateral, queriendo ir a buscar una pelota al final del segundo set. Después de retirarse a los vestuarios, donde permaneció varios minutos, volvió al partido, pero terminó el cuarto juego del tercer set agachado, con evidente signos de dolor y cojeando por la cancha.

sinner retired from the match. pic.twitter.com/PKpMJ6kskR — janniksin archive (@sinnervideos) October 5, 2025

Su condición no mejoró en el quinto y golpeó la pelota en la red varias veces, proporcionando un descanso fácil para su oponente, antes de tener que ser ayudado a llegar a su silla al final del juego y luego darse por vencido.

Su abandono, tras la baja en el último minuto del español Carlos Alcaraz, también con molestias justo antes del inicio del torneo, deja el cuadro sin los dos mejores del mundo.

La retirada es mucho más grave para el italiano en cuanto a su influencia en la clasificación del ranking ATP. Sinner ganó el torneo chino en 2024 pasado, así que al caer este año en tercera ronda pierde la friolera de 950 puntos, lo que le deja a 1.340 puntos de Carlos Alcaraz, número 1 del mundo.