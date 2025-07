Sinner entra en combustión y con récord en octavos

Mientras Londres abre los paraguas y espera que la lluvia dé tregua en algún momento de la mañana, Jannik Sinner entra en la Pista Central, techada, para hacer de su duelo un entrenamiento más. Está Pedro Martínez al otro lado de la red y lo intenta y lo intenta, pero es imposible ante este Sinner desatado que se planta en octavos sin ceder un solo set y con esa máquina de hacer tenis que lo hace tan peligroso en esta superficie.

Se cumplen apenas 10 minutos de partido y ya es un 4-0 para el de San Cándido, y sonríe Martínez un ratito después cuando suma el primer juego en su marcador. Después habrá más, previo paso por un masaje en el hombro porque la velocidad de pelota de Sinner no es la del resto de rivales con los que se enfrenta de normal el español. Pero poco más. Cuatro juegos en total en su zurrón y ya es bastante por cómo siente el italiano la pelota en este Wimbledon que persigue, ansía y contempla como verdadera opción para su estilo y su tenis.

Por el momento es de altísimo nivel. Y sí, no ha habido nombres de top ten enfrente, pero es más bien la sensación que transmite el italiano. Mientras Carlos Alcaraz duda, sufre, tira de prueba y error para calibrar hasta dónde puede llegar y dónde pararse para no esforzarse demasiado, Sinner juega al máximo para evitar estar demasiado tiempo en pista y, también, claro, para advertir a los rivales que tendrán que hacer mucho para ganarle. Ni siquiera se concede un respiro, un dejarse llevar al menos un instante, dar un premio al rival por la compostura. No, Sinner percute sin compasión en este Wimbledon 2025.

Pedro Martínez, primera vez en la pista central de Wimbledon, tercera vez en tercera ronda de un Grand Slam, claudica con sonrisa resignada en una hora y 55 minutos. Ha habido cierto aguante y dignidad, pero poco más ante las derechas colocadas, la velocidad de piernas y los reveses asimétricos que obligan a un sobreesfuerzo o que, simplemente, los ves pasar a un mundo de distancia.

Es el tercero que cae arrollado por el número 1. Luca Nardi le hizo siete juegos (6-3, 6-4 y 6-0); cinco pudo sumar Alexander Vukic (6-1, 6-1 y 6-3), los mismos que el valenciano (6-1, 6-3 y 6-1). Una cifra de récord, pues se convierte en el primer tenista masculino de la Era Open en alcanzar la ronda de octavos con un número tan bajo de juegos en contra, mejorando los 19 que le hicieron a Roger Federer en 2004. «No podía haber sido una mejor semana para mí. Espero tener más por delante», admitía el italiano tras el duelo con el español, sonrisa para demostrar que vuelve a ser humano: 46 ganadores, un 79 % de efectividad con el primer golpe. Máximo control y resolución, mínimo esfuerzo.