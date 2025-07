Alcaraz exhibe control y paciencia para derribar a Struff y alcanzar los octavos

Carlos Alcaraz sufrió contra Fognini, ganó confianza contra Tarvet y consolida ante Struff que está ya construyendo la mejor imagen posible para atacar la segunda semana, cada vez más cerca el objetivo del tercer título en Wimbledon. Tembló ante Fognini, se consolidó ante Tarvet y muestra la versión más expeditiva, controlada y seriedad ante el peligroso Struff, y no era nada fácil.

Había apuntado en la lista de deberes el saque y el resto, lo que no había salido contra Fognini. Y ante el alemán, hay una doble falta para empezar. Es el detonante de un Alcaraz que completa su primer turno con tres saques estupendos al cuerpo y sin respuesta y que toma carrerilla en el primer set.

Algo impreciso en los primeros instantes, muestra templanza y valentía en cuanto entra en calor. Y esa capacidad de subir la exigencia cuando el rival lo pide. Y Struff lo pedía a gritos. El alemán, 125 del mundo porque apenas ha encadenado tres victorias en dos torneos en este 2025 de 17 disputados, le había puesto al límite en choques anteriores, como en este Wimbledon, precisamente, en el estreno de 2022. También en la final del Masters 1.000 de Madrid 2023. Por eso había que salir a morder desde el inicio. Así, aunque afronta dos bolas de rotura en su segundo turno de saque, todavía ese golpe en construcción, firma un 'break' en el siguiente turno del alemán para ponerse por delante con toda la ventaja que eso tiene ante un sacador de 193 centímetros de altura.

Porque destruye la confianza del alemán en su saque con la velocidad de piernas que se le intuía en Queen's y que no había podido destacar todavía en la Catedral. Ya la tiene a punto. Ligero, ágil, hábil para responder a los cañonazos, es un acoso y derribo con un 5-1 aplastante. A la firmeza con el resto se une una derecha que cumple con creces y puntería y que derriba ladrillo a ladrillo la resistencia del rival, desnortado sin su primer golpe y sin respuestas a las propuestas desde el fondo del murciano.

vuela ya por la Catedral ante Struff. Porque faltaba saque y hay una doble falta en el primer punto del partido y se firman ya primeros golpes a 224 kilómetros por hora y segundos que convierte en 'ace' para cerrar el primer set (6-1) en 27 minutos.

La adrenalina lo llevó a disfrutar de otra rotura al inicio del segundo capítulo, que enfada al alemán. Aletargado por el aluvión de golpes, reacciona a la media hora de juego y comienza a atacar. El saque le aguanta y presiona al murciano desde el resto sin moverse un centímetro de la línea de fondo e incluso más cerca de la red. Es el Struff de los partidos reñidos, el que pone las dificultades por la velocidad de pelota y porque los errores de la primera media hora ahora son ganadores. Un cambio de ritmo que sorprende al murciano, que se deja dos turnos de saque y cede el set ante la presión, la subida de nivel y de revoluciones del rival.

Se desahoga el murciano con un 'vamos' de alivio y adrenalina cuando suma su primer juego en el tercer capítulo. Sabía que no iba a ser tan fácil como al principio, y toca ponerse serio, y mágico, si quiere aspirar a lo octavos. Apela a la derecha, que hace daño, pero también a las dejadas, que la movilidad no es la mejor virtud de Struff. Y sigue atento a las oportunidades al resto.

No tarda en encontrarla, afianzado su servicio, aprieta al alemán con dos derechas largas y le tiembla la mano cuando nota el aliento de Alcaraz, dos dobles faltas para regalar el 'break' y el alivio en el banquillo del español. Hay pocos primeros saques, pero buen porcentaje de efectividad, y asentimientos cuando consolida la rotura y ven en el pupilo la cara de concentración de quien no quiere verse sorprendido otra vez, de quien tiene el control y quiere permanecer en ese estado hasta el final del partido. Cumple el número 2 del mundo, en blanco sus dos siguientes turnos de servicio y con trucos de campeón para encontrarle otra grieta al alemán. Control, seriedad, dejadas y sentencia para imponer su criterio e imponerse en un tercer set.

Sabe que no está todavía hecho, que Struff va a rachas de soltura y primer saque. Por eso acecha cuanto y cuando puede Alcaraz para construirse alguna mínima oportunidad de inclinar la balanza definitivamente a su favor. Cuesta, que el alemán vuelve a ponerse sólido atrás y no deja huecos ni tiempo de respirar, como si tuviera prisa por sacar, por restar, por moverse arriba y abajo de la pista a la espera de la pelota. Le toca a Alcaraz poner calma, y botes-pronto, y puntos de vértigo, y subidas a la red, que le dan premios y ovaciones, aunque el intercambio de tenis de mesa en el que se enfrascan en el cuarto juego le saca sonrisa aunque el punto es del rival.

Complica el alemán la jugada, con todo en otra racha de adrenalina, pero encuentra soluciones el español, magia, vamos, puño en alto y ovación para levantar una bola de rotura en el quinto juego con dos derechas, una volea en escorzo y mucha confianza. Creer en sí mismo, en ganar su saque con autoridad a pesar de las dificultades y en que habrá otra oportunidad al resto.

El español busca y busca y busca la opción del quiebre cuanto antes, que Struff sigue peligroso y en racha con el servicio de nuevo. Tiene paciencia, seriedad, ni una queja ante las opciones desaprovechadas, y persiste y persiste en el noveno juego. Sabe que la tiene en su mano, aunque Struff siga con buena efectividad en los servicios. Pero también tiene demasiada prisa, e igual te hace un 'ace' que una doble falta, igual logra el 'deuce' con un revesazo paralelo que choca una volea fácil a la red. Y ahí, en la seriedad y la madurez es ya maestro Alcaraz, que percute sobre ese estilo intermitente hasta que encuentra la llave para derribar la torre de Struff.

El Alcaraz maduro, serio, controlado, prevalece ante el alemán y jugara los octavos de final con una versión mejor de sí mismo. Un aviso, el campeón ya está aquí. «He sufrido en cada turno de saque. Ha sido muy estresante. Me ha empujado y me ha metido mucha presión en cada ocasión. Pero estoy contento de haber aprovechado las oportunidades que me daba. La clave era meter la pelota para ver si podía fallar alguna».