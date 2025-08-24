Suscribete a
tenis - us open

Alcaraz y Sinner se citan en Nueva York para certificar la era del 'Big Two'

El español recuperará el número uno mundial si doblega al italiano, que dice estar recuperado de su retirada en Cincinnati

Alcaraz gana por retirada de Sinner

Alcaraz, en una sesión en Nueva York afp
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Nueva York

El entusiasmo está disparado en Nueva York con la llegada del Abierto de EE.UU., el último 'grand slam' del año. Durante la última semana, los aficionados se han montado en masa en la línea 7 del metro, la que lleva a Flushing Meadows. ... Algunos, atraídos por el último invento del torneo para que siga sonando la máquina registradora, el torneo de dobles mixtos con estrellas... La mayoría, porque es lo único que muchos se pueden permitir para ver tenis de calidad: las previas son gratis, mientras que los pases más baratos para este domingo de primera ronda están a más de 250 dólares.

