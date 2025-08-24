Alcaraz y Sinner se citan en Nueva York para certificar la era del 'Big Two'

El entusiasmo está disparado en Nueva York con la llegada del Abierto de EE.UU., el último 'grand slam' del año. Durante la última semana, los aficionados se han montado en masa en la línea 7 del metro, la que lleva a Flushing Meadows. ... Algunos, atraídos por el último invento del torneo para que siga sonando la máquina registradora, el torneo de dobles mixtos con estrellas... La mayoría, porque es lo único que muchos se pueden permitir para ver tenis de calidad: las previas son gratis, mientras que los pases más baratos para este domingo de primera ronda están a más de 250 dólares.

El sueño de todos es poder ver en vivo a los dos protagonistas absolutos de la cita: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El italiano y el español, número uno y dos del mundo, son los favoritos para imponerse en un US Open que puede certificar una nueva era. Si gana uno de los dos, coparán todos los 'grandes' de los dos últimos años. Nadie que no tenga su apellido ha levantado uno de los grandes trofeos desde que Djokovic ganó aquí en 2023. Nueva York puede rubricar que del 'Big Three', la era dominada por el serbio, Rafael Nadal y Roger Federer, en la que se repartían los 'grand slam', se ha pasado sin interrupción al 'Big Two'.

La batalla en el cemento azul neoyorquino servirá también para ver quién domina la nueva era. Sinner ha demostrado ser un tenista sin fisuras, un ejecutor frío con todos los golpes y sin apenas debilidades. En especial, en pista dura. Desde la remontada a Medvedev en la final de Australia de 2024, no ha perdido un solo partido en los 'grandes' en esta superficie.

Viene, además, de ganar con claridad al murciano en la final de Wimbledon. Y con la ventaja anímica de que la reciente derrota en Cincinnati ante Alcaraz, donde se tuvo que retirar antes de que acabar el primer set, no pesa. En la ciudad de Ohio Sinner sufrió un virus que le impidió competir, pero del que ha asegurado haberse recuperado. «Estoy casi al 100%», dijo hace unos días. «No tendré problemas para el torneo», aseguró recién aterrizado en Nueva York.

Alcaraz, por su lado, viene necesitado de reivindicarse en Nueva York. El año pasado naufragó con estrépito en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp. Pero el US Open podría devolverle a lo más alto. Aquí ganó su primer 'grand slam', en 2022, cuando asombró al mundo con un tenis eléctrico y donde dejó un partido para la historia, el de cuartos de final con Sinner, el borrador de una rivalidad espectacular. Y, si doblega al italiano, la recompensa será abundante: recuperará el número uno del mundo –algo que también podría ocurrir sin ganar en función de los resultados de su rival– y abriría una pequeña brecha con su némesis en la carrera por los 'grandes': seis frente a cuatro. Si Sinner grana, habrá empate a cinco.

Obstáculo Djokovic

Seguirán a un mundo, en cualquier caso, de quien puede ser el obstáculo para que Alcaraz llegue a la final: Novak Djokovic y sus 24 'grand slam'. Si el serbio sobrevive a su cuadro, podría enfrentarse a Alcaraz en semifinales. Pero no será el único hueso para el español, al que la fortuna le ha deparado un cuadro lleno de trampas. La primera, en el debut, frente a Ryan Opelka. El gigante estadounidense es un rival incómodo, con un saque demoledor desde sus 2,11 metros de altura. Más adelante, podría encontrarse con Medvedev en cuarta ronda y con Ben Shelton –un estadounidense en ascenso, acaba de ganar en Toronto– en cuartos antes de la hipotética cita con Djokovic.

Más allá de Sinner, Alcaraz y Djokovic, que puede que esté en su último intento serio de ganar en Nueva York, habrá otros tenistas preparados para aprovechar fallos. Además de Shelton, Taylor Fritz, con experiencia en finales. También Jack Draper o 'español' Alex de Miñaur –hijo de española, criado a medias entre Australia y España–, que buscan encontrar el 'grande' de su despegue.

Esas sorpresas no son extrañas en Nueva York. Es el último 'grand slam' de la temporada y le confiere un carácter diferente. Se arrastran lesiones, cambian momentos de forma… Es la gran plaza en la que el 'Big Three' concedió más victorias de otros tenistas, como Juan Martín del Potro, Marin Cilic, Stan Wawrinka o Dominic Thiem. Una muestra de ello es que Federer y Nadal nunca se cruzaron en Nueva York. Habrá que ver si el 'Big Two' lo permite.