Jannik Sinner

0--

Carlos Alcaraz Garfia

5--

Cincinnati. Final. Lunes 18/08 21:21h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Sinner - Alcaraz | Sigue en directo la final de Cincinnati

El italiano quiere defender la corona y mantener a buen recaudo el número 1 ante las ganas del español, que quiere sumar su sexto título en 2025

¡¡CARLOS ALCARAZ GANA EL MASTERS 1000 DE CINCINNATI!! ¡Jannik Sinner se ha retirado con un 0-5 en el primer set!
¡¡¡SE RETIRA SINNER!!!
¡¡Tercer break de Carlos!! Sinner cierra el juego con una doble falta, reflejo de lo que ha sido el partido hasta ahora. 5-0 manda el murciano, que servirá en busca del set.
[ SET 1 ]Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta

Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
¡4-0 Carlos! Increíble lo que estamos viendo en este primer set.
[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
¡¡Otro break de Carlos!! Sinner está irreconocible en este primer set, con muchos errores forzados y no forzados. El murciano lleva ya dos breaks en tres juegos y manda 3-0.

[ SET 1 ]El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red

Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta
Carlos confirma el break anterior y se pone 2-0 arriba.
[ SET 1 ]Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red

El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Gran resto de derecha de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto

El revés de Jannik Sinner se va fuera
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera
¡¡Break para Alcaraz!! ¡El español arranca el encuentro con un break tras tres errores forzados de Sinner!

[ SET 1 ]El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera

¡Ya saltan los protagonistas a la pista central! En breves comenzarán con el calentamiento.
Se viene una batalla entre el 1 y el 2 del mundo en busca de un nuevo título, que podría ser el primer Masters 1000 del año para Sinner o el tercero de 2025 para Alcaraz.
Sinner, por otra parte, no ha cedido ni un set en lo que va del torneo, eliminando en semifinales a Terence Atmane, la gran revelación de esta edición. Jannik ha demostrado su gran nivel en superficie dura, pero hoy enfrenta al rival más fuerte que se puede encontrar en la actualidad. Son solo tres las derrotas que lleva el italiano en 2025 y dos de ellas fueron a manos de Carlos.
Carlos, que viene de perderse el Masters 1000 de Canadá, volvió en Cincinnati con buena pisada, dejando en el camino a Andrey Rublev y Alexander Zverev en las últimas dos rondas. A pesar de haber cedido dos sets en el camino, Carlos no ha gozado de un camino fácil para llegar a esta final.

Alcaraz y Sinner disputan hoy su 14º enfrentamiento, con ocho victorias para el murciano y cinco para el italiano. Sinner, eso sí, ganó el más reciente en la final de Wimbledon, cortando una racha de cinco victorias en fila para Carlos. Solo una vez el italiano ha enlazado triunfos ante el español y fue en 2023 (Miami y Beijing).
Si no nos bastaba con las finales de Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a verse las caras en la final del un torneo tras poco más de un mes. Y es que los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos han sido en finales, si incluimos las de Roma este año y la de Beijing el año pasado, ambas con victorias de Alcaraz.
¡Buenas noches y bienvenidos a la gran final masculina del Masters 1000 de Cincinnati! Tendremos otra batalla de colosos: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a enfrentarse por un título.

