Sinner - Alcaraz | Sigue en directo la final de Cincinnati

Esta funcionalidad es sólo para registrados

18/08/2025 Actualizado a las 21:37h.

0 - 5

30 - 40 15 - 40 15 - 30 0 - 30

0 - 15 0 - 4 15 - 40

15 - 30 15 - 15 15 - 0

0 - 3 30 - 40 15 - 40 0 - 40

0 - 30 0 - 15 0 - 2

40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30

15 - 30 15 - 15 0 - 15