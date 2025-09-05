Suscribete a
Alcaraz vs Djokovic: las claves de una semifinal para sellar el cambio de guardia

El español persigue otra final en un Grand Slam ante el serbio, que a sus 38 años se resiste al relevo generacional

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan hoy en la semifinal del US Open
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Desde que arrancó el US Open, hay una final soñada en la mente de todos los aficionados: la que enfrentaría a los dos capos del tenis mundial, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. En el camino, una semifinal, también soñada, entre el murciano y Novak Djokovic, ... el mejor de la historia. El serbio, a sus 38 años, trata de exprimir lo que le queda de tenis para conseguir su 25º grande. Pero primero necesita, como él mismo ha dicho, «estropear los planes de muchos» y frenar a un Alcaraz que ha volado en el torneo hacia esa final.

