Alcaraz vs Djokovic: las claves de una semifinal para sellar el cambio de guardia

Desde que arrancó el US Open, hay una final soñada en la mente de todos los aficionados: la que enfrentaría a los dos capos del tenis mundial, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. En el camino, una semifinal, también soñada, entre el murciano y Novak Djokovic, ... el mejor de la historia. El serbio, a sus 38 años, trata de exprimir lo que le queda de tenis para conseguir su 25º grande. Pero primero necesita, como él mismo ha dicho, «estropear los planes de muchos» y frenar a un Alcaraz que ha volado en el torneo hacia esa final.

Relevo generacional

Si Sinner o Alcaraz ganan este US Open, se cerrarán dos temporadas en las que todos los 'Grand Slam' se los han quedado ellos dos. Es el tipo de dominio que ejercían hasta hace pocos años el 'Big Three', el trío formado por Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

La semifinal con Alcaraz podría acabar de sellar el relevo generacional. En ese mismo periodo de dos temporadas, Djokovic no ha levantado ningún 'grande' y solo ha llegado a una final, la que perdió contra el murciano en Wimbledon el año pasado. En Londres este año cayó frente a Sinner en tres sets y reconoció que cada vez lo tiene más difícil para competir con los dos capos actuales. Djokovic ha evidenciado que puede ser superior a cualquiera que no sea Alcaraz o Sinner. El final de este US Open mostrará si le queda alguna opción para hacerles frente.

Revancha

Para Alcaraz, esta semifinal supone más que ganar el billete a la final. El murciano busca reivindicarse frente a Djokovic, que le ha endosado dos derrotas recientes y dolorosas: la de la final de los Juegos Olímpicos de París del año pasado, que todavía escuece; y la de cuartos de final de Australia este año, donde el serbio remontó después de que Alcaraz ganara el primer set. El español ha hablado de «revancha», «ganas», «hambre».

Duelo mental

Esos antecedentes y esa ambición de revancha supondrán un peso mental adicional para Alcaraz. El murciano ha mostrado una versión de gran concentración, seriedad y consistencia en lo que va de torneo, sin los altibajos o desconexiones que en ocasiones lastran su tenis. Enfrente tendrá a Djokovic, duro como una roca en lo mental, que nunca baja el nivel y que es un viejo zorro con un arsenal de trucos -gritos, molestias, parones- para minar la cabeza del contrario.

El físico en un partido largo

Aquí es donde Alcaraz tiene una gran ventaja. En especial, en partidos a cinco sets. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, confiaba en la previa que el desgaste de Djokovic sea un elemento importante a partir del tercer set. El propio serbio reconoció tras su partido de cuartos, en el que doblegó a Taylor Fritz, que el físico puede ser un problema para él.

Por la tarde

La organización ha colocado el partido en el turno de tarde, a las tres de Nueva York (nueve de la noche en España). Es algo que también está a favor de Alcaraz. Por la noche -en ese turno jugará Sinner su semifinal contra Felix Auger-Allassime-, la humedad nocturna neoyorquina resta bote y viveza a la pelota, lo que quita peligrosidad a los golpes violentos del español.

Expectación máxima

No hay mejor manera de medir la expectación que provoca la semifinal entre Djokovic y Alcaraz que el precio de las entradas. Las más baratas estaban en la víspera del partido en el entorno de los mil dólares, sin contar con impuestos y tasas. Y era para las últimas filas del gallinero de Arthur Ashe, la pista central del US Open, el estadio de tenis más grande del mundo, con capacidad para más de 23.000 personas. Desde allí arriba se ve a los jugadores en miniatura y la pelota solo se intuye. Sin embargo, para la semifinal entre Sinner y Auger-Aliassime el precio era muy inferior, de poco más de 300 dólares para el mismo tipo de butaca.

Saque contra saque

En la evolución asombrosa del tenis de Alcaraz, el saque es un elemento central. Es algo que se ha confirmado en este US Open, donde ha cerrado sets en blanco con su saque -sin perder un solo punto con su servicio- o partidos enteros sin conceder ni un solo punto de ruptura. Pero también lo es para Djokovic, que ha acumulado una finura increíble con el saque. En especial, con un segundo saque abierto al ángulo, para el que Alcaraz ha entrenado respuestas en su preparación para las semis.

Cuestión de ritmo

Buena parte de cómo se desarrollará el partido tendrá que ver con quién es capaz de imponer su ritmo: Alcaraz, con su agresividad, con la potencia casi inabordable de sus peloteos; o Djokovic, que intentará cortar ese ritmo, embarrar el partido, ralentizarlo, forzar errores del murciano, cerrar puntos rápidos.

El público

Novak Djokovic se siente cómodo en la bronca y no es raro que se enfrente al público. El serbio lo ha hecho en casi todos los grandes escenarios del tenis y Nueva York no es una excepción. En cuartos contra Fritz, por ejemplo, ya tensó el ambiente por sus protestas ante los gritos del público -el menos recatado de los 'grandes'- en los saques. Carlos Alcaraz siempre ha defendido que le gusta el ambiente eléctrico de la central de Nueva York, que encaja a la perfección con su estilo de juego. Estas dos semanas de tenis han dejado claro que el español -todo sonrisas, todo simpatía allá por donde va- es un protegido del público local.

Sinner en el horizonte

Inmediatamente después del duelo entre Alcaraz y Djokovic, Sinner y Auger-Aliassime saltarán a la pista. El italiano es el favorito absoluto ante un canadiense que no llega a unas semifinales desde que se convirtió en una de las grandes promesas del tenis mundial en 2021, cuando lo logró en este mismo escenario.