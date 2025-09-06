Alcaraz cierra la era 'Big Three': se deshace de Djokovic sin esfuerzo y ya está en la final del US Open

¿Serían conscientes los romanos, los mayas, los otomanos de asistir al final de su imperio? Este viernes, en Nueva York, más de 23.000 personas pagaron una fortuna para ver los últimos estertores de un imperio tenístico y la confirmación de la llegada del ... sucesor, La semifinal entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz estaba diseñada para sellar el cambio de guardia en el tenis mundial. Del 'Big Three' de Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, al 'Big Two' de Alcaraz y Jannik Sinner. El español y el italiano están a punto de cerrar dos temporadas en las que acaparan todos los 'gran slams'. Djokovic, el mejor de la historia, trata de aferrarse a sus últimas oportunidades para levantar su 25º 'grande'. El duelo demostró que el sueño del serbio, a sus 38 años, es casi quimera. Alcaraz despachó al serbio en tres sets, en un partido histórico, pero con un tenis que no pasará a la historia (6-4, 7-6, 6-2).

El relevo generacional, la evidencia creciente de que Djokovic no está al nivel de los dos capos actuales, no fue lo bien que jugó Alcaraz. Al contrario: el murciano ganó con un tenis discreto, lejos de su mejor versión.

Y eso que el partido apuntó en sus primeros compases a un vapuleo de Alcaraz, que arrancó el partido al resto y lo hizo con agresividad. Era algo que ha practicado en los últimos días, sabedor que el saque anguloso del serbio le podía hacer daño. Le rompió el servicio en el juego inaugural y colocó con rapidez el marcador en 3-1 a su favor.

Mandaba entonces la sensación de lo que muchos pronosticaban: el de Alcaraz es otro ritmo, otra velocidad, otro tenis. En algún derechazo imposible del español imposible de defender, Djokovic sonreía incrédulo, quizá nostálgico del tenis que tuvo.

El partido apuntaba a vapuleo, pero pronto se embarró. No fue solo porque a Djokovic le costara aguantar los peloteos. También porque Alcaraz se perdió en errores no forzados abundantes, uno detrás del otro, alejado de la consistencia que ha mostrado en las dos últimas semanas en Nueva York.

Esa ruptura fue suficiente para que Alcaraz se llevara el primer set. El segundo permitió que se alargara hasta el 'tie break'. Pero fue un espejismo. Djokovic entregó la cuchara en el tercero, con un apagón impropio de su historial en el tenis, entre dobles faltas y fallos groseros. Y con una clara desventaja física frente al murciano, que ganó sin apretar el acelerador.

Alcaraz, como todo la central de Nueva York, despidió al mejor de la historia con una ovación cerrada. Después, reconoció: «No he tenido mi mejor nivel del torneo». Ese nivel lo necesitará en la próxima cita, todavía pendiente de si será contra el gran favorito, Sinner, o su rival en semis, Felix Auger-Aliassime.