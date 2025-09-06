Suscribete a
US Open
Carlos Alcaraz disputará la final del torneo tras ganar con solvencia a Djokovic por 6-4, 7-6 y 6-2

Alcaraz cierra la era 'Big Three': se deshace de Djokovic sin esfuerzo y ya está en la final del US Open

El español acaba por fundir al serbio, que peleó cuanto pudo en los dos primeros sets (6-4, 7-6 (4) y 6-2)

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

¿Serían conscientes los romanos, los mayas, los otomanos de asistir al final de su imperio? Este viernes, en Nueva York, más de 23.000 personas pagaron una fortuna para ver los últimos estertores de un imperio tenístico y la confirmación de la llegada del ... sucesor, La semifinal entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz estaba diseñada para sellar el cambio de guardia en el tenis mundial. Del 'Big Three' de Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, al 'Big Two' de Alcaraz y Jannik Sinner. El español y el italiano están a punto de cerrar dos temporadas en las que acaparan todos los 'gran slams'. Djokovic, el mejor de la historia, trata de aferrarse a sus últimas oportunidades para levantar su 25º 'grande'. El duelo demostró que el sueño del serbio, a sus 38 años, es casi quimera. Alcaraz despachó al serbio en tres sets, en un partido histórico, pero con un tenis que no pasará a la historia (6-4, 7-6, 6-2).

