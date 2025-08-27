No siempre es fiesta para Duplantis

Mondo Duplantis era la gran estrella de la tarde. El sueco de Louisiana llegó a la final de la Liga del Diamante (que se disputa este año en Zúrich) como gran cabeza de cartel. Duplantis está protagonizando un año antológico, pero se encuentra fatigado. ... No fue capaz de lograr ese enésimo récord mundial al que nos tiene malacostumbrados. Ni siquiera pudo intentarlo. Es cierto que saltó 6,00 a la primera, con mucha solvencia, pero quizá no imaginaba que esa marca sería suficiente para la victoria.

El griego Manolo Karalis, número 2 del mundo sin discusión, también logró saltar 6,00. Pero lo hizo al tercer intento. Poco después estuvo a punto de sobrepasar el listón a 6,10 en su última tentativa, lo que le habría dado una rara victoria sobre el escandinavo. Mondo hizo también tres nulos sobre 6,10, algo infrecuente en él y ganó la prueba por su menor número de intentos nulos. El sueco está cansado y necesita recomponerse de cara a los Mundiales de Tokio (13 a 21 de septiembre).

Zúrich sacó el atletismo a la calle, con saltos y lanzamientos a orillas del lago. La ciudad más cara del mundo, con una gran tradición atlética, celebraba una edición más de su mítica Weltklasse, 'los Juegos Olímpicos en tres horas' como se suelen bautizar. Este año se disputan en dos días y acogen la final de la Liga del Diamante. Buen sitio, Zúrich, para hablar de diamantes.

El salto de altura femenino fue la verdadera joya del día, con la victoria de la australiana Olyslagers. Saltó 2,04 a la primera, nuevo récord de Oceanía y mejor marca mundial del año. Mahuchikh, la ucraniana, plusmarquista mundial con 2,10, se conformó esta vez con 2,02 con lo que igualaba su mejor marca del año. Ambas están en un gran momento y prometen un duelo de alto voltaje de cara a los Mundiales. La tercera clasificada, Lake, batió el récord británico con 2,00. La prueba se disputó en una superficie de tartán situada sobre tarimas elevadas, lo que probablemente favoreció la consecución de mejores registros.

Otro atleta que necesita descanso es el griego Miltiadis Tentoglou. Pese a poseer la mejor marca mundial del año en salto de longitud (con los 8,46 que logró en el madrileño Estadio Vallehermoso) el doble campeón olímpico estuvo totalmente despistado, sin concentración, sin velocidad y carente de técnica. Se conformó con unos oscurísimos 7,66, en un concurso que deberá olvidar pronto.

El gran triunfador en salto de longitud fue un decatleta, un hombre que jugaba en casa. El suizo Simon Ehammer se fue a unos excelentes 8,32 en el tercer intento y derrotó de forma ajustada al italiano Mattia Furlani (8,30), la eterna promesa de la especialidad.

La segunda jornada del Weltklasse, ya en el Estadio Letzigrund, se disputará con la participación de cuatro españoles, la flor y nata de nuestro atletismo. Mohamed Attaoui correrá en los 800 metros con opciones de disputar la victoria. El valenciano Quique Llopis (110 vallas), la leonesa Marta García (3.000 metros) y el burgalés Dani Arce (3.000 obstáculos) completan un potente cuarteto hispano.