Suscribete a
ABC Premium

Atletismo

No siempre es fiesta para Duplantis

El plusmarquista mundial gana por los pelos (6,00) la final de la Diamond League en Zúrich

Las balas naranjas esprintan hacia Tokio

Duplantis supera el listón frente a la Ópera de Zúrich
Duplantis supera el listón frente a la Ópera de Zúrich AFP
Ignacio Romo

Ignacio Romo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mondo Duplantis era la gran estrella de la tarde. El sueco de Louisiana llegó a la final de la Liga del Diamante (que se disputa este año en Zúrich) como gran cabeza de cartel. Duplantis está protagonizando un año antológico, pero se encuentra fatigado. ... No fue capaz de lograr ese enésimo récord mundial al que nos tiene malacostumbrados. Ni siquiera pudo intentarlo. Es cierto que saltó 6,00 a la primera, con mucha solvencia, pero quizá no imaginaba que esa marca sería suficiente para la victoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app