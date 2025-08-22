Suscribete a
Atletismo

Marta García destroza su récord de España

Liga de diamante / bruselas

La leonesa rebaja en casi 11 segundos su plusmarca nacional de 5.000 metros en la Diamond League de Bruselas

Attaoui brilla en el diluvio

Marta García, la fondista leonesa
Ignacio Romo

Es su año. Marta García, la fondista leonesa que mejora carrera a carrera, está completando una temporada de altísimo nivel. En Bruselas corrió con mucha inteligencia, conservadora al principio, siempre a más, y con la vista puesta en los 14:44.04 que poseía ... ella misma como récord de España desde el año pasado.

