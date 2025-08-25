Suscribete a
Atletismo

Nike saca de la escuela al prodigioso Lutkenhaus

El joven mediofondista de Dallas, de 16 años, firma contrato profesional con la empresa de material deportivo y ya no podrá competir en campeonatos escolares ni universitarios

El prodigioso Lutkenhaus volvió al cole

Cooper Lutkenhaus, joven velocista norteamericano de 16 años
Ignacio Romo

Tenía que decidirse. Y la tentación era muy grande. Cooper Lutkenhaus, el prodigioso atleta de Dallas, el chico que batió de un plumazo los récords mundiales de 16, 17 y 18 años en una sola carrera el pasado 3 de agosto, ha decidido no ... esperar más. También sus padres. Y Nike. La compañía de material deportivo acaba de anunciar que ha firmado un contrato profesional con Lutkenhaus (16 años). Se cree este primer contrato está en torno a los dos millones de dólares pero Nike no ha querido hacer pública ninguna cantidad. Lo que sí ha hecho la compañía de Oregon es una afirmación tajante: «Se trata del atleta más joven con el que jamás hemos firmado un contrato profesional«.

