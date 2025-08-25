Nike saca de la escuela al prodigioso Lutkenhaus

Tenía que decidirse. Y la tentación era muy grande. Cooper Lutkenhaus, el prodigioso atleta de Dallas, el chico que batió de un plumazo los récords mundiales de 16, 17 y 18 años en una sola carrera el pasado 3 de agosto, ha decidido no ... esperar más. También sus padres. Y Nike. La compañía de material deportivo acaba de anunciar que ha firmado un contrato profesional con Lutkenhaus (16 años). Se cree este primer contrato está en torno a los dos millones de dólares pero Nike no ha querido hacer pública ninguna cantidad. Lo que sí ha hecho la compañía de Oregon es una afirmación tajante: «Se trata del atleta más joven con el que jamás hemos firmado un contrato profesional«.

La carrera deportiva de Lutkenhaus cambia drásticamente. Las normas de participación de los Campeonatos Escolares (high school) prohíben la participación de atletas profesionales. A Cooper aún le restan dos años de bachillerato por lo que no podrá volver a batir el brutal récord escolar (1:42.27) que estableció el pasado 3 de agosto. Pero puede estar tranquilo. Nadie se lo va a quitar.

El prodigioso Lutkenhaus tampoco podrá competir en los Campeonatos Universitarios (Collegiate) dentro de tres años. Su caso se equipara, cambiando de deporte, al de Lebron James, el baloncestista que rompió todos los esquemas al pasar directamente del bachillerato a la NBA. El dinero manda cada vez más en el deporte estadounidense.

«Vamos a intentar que la vida de Cooper no cambie demasiado. Va a seguir entrenándose con Chris Capeau, su 'coach' actual y en las pistas de su colegio, el Northwest High School. Y la idea es que luego estudie una carrera universitaria aunque no podrá participar, al ser profesional, en competiciones universitarias». Así se ha manifestado su padre, George Lutkenhaus, nada más hacerse pública la noticia. «Y seguirá viviendo con nosotros, en casa, claro», añadió, algo desbordado por el interés mediático que se ha suscitado en torno a su hijo.

El joven mediofondista participará a partir de ahora ya en pruebas profesionales, frente a rivales 10 ó 15 años mayores que él. Ya lo hizo el primer fin de semana de agosto, cuando rompió todas las predicciones al mejorar tres segundos su propia plusmarca escolar en los Trials de Estados Unidos. Dentro de dos semanas lo veremos ya competir en Japón, en los Campeonatos del Mundo. Tiene 16 años pero va a ser la gran atracción mediática en Tokio.