Caja 87 - Jaén: Con la fuerza del grupo para reactivarse en San Pablo

Los verdirrojos reciben este miércoles al Jaén Paraíso Interior (20 horas) en jornada intersemanal

Un aguerrido Insolac Caja 87 suma en Valladolid una victoria balsámica y de valor doble (82-91)

Jankovic, intentando anotar a tablero en el Caja 87 - Jaén Paraíso Interior de la Copa de España
Sergio A. Ávila

Derrochando carácter y compromiso con la causa para salir airoso de un partido de alto nivel que podía comprometer las aspiraciones del equipo esta temporada, el Insolac Caja 87 se reencontró en Valladolid con la victoria tras completar una muy meritoria actuación en ... la que sobresalió, rendimientos individuales al margen, su capacidad de resistencia, su resiliencia y el espíritu de grupo para aguantar las embestidas del Valladolid en Pisuerga y capturar un triunfo de doble valor. Lo fue por sumarse en la cancha de un rival directo y, como desveló el propio Adrià Alonso en la rueda de prensa posterior, lograrlo tras una semana complicada entre lesiones y llegadas de nuevos jugadores, véase el caso de Rakocevic. Desde ese tipo de victorias, que unen y hacen piña, se puede construir un futuro próspero. Donde haya más espacio para las alegrías que para las frustraciones de los disgustos.

