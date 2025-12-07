Un aguerrido Insolac Caja 87 suma en Valladolid una victoria balsámica y de valor doble (82-91)

El regreso a la acción tras el parón le sentó muy bien al Insolac Caja 87, que completó un gran partido en Pisuerga para sumar ante un rival directo como el UEMC Baloncesto Valladolid su sexta victoria de la temporada el día que ... competía con dos nuevos jugadores en sus filas: Walter Junior Cabral y Nikola Rakocevic. El primero, muy aclimatado, aportó nueve puntos y ocho rebotes en 24 minutos y el segundo, cinco puntos con un triple en cuatro minutos. Tiene mucho valor la victoria por frenar el serial de dos derrotas consecutivas, contra la Cultural Leonesa y el Ponferrada, y por hacerlo ante un rival directo por el ascenso que, antes de este duelo, sólo había perdido un partido de siete disputados. Franch no viajó y Dedovic, que sí estuvo en Valladolid, no jugó un solo minuto por molestias físicas, según informó el club sevillano en sus redes sociales.

Los primeros compases comenzaron con los cajistas construyendo desde la defensa. Un triple de Bilalovic dio las primeras ventajas a los sevillanos mediado el cuarto mientras en las filas vallisoletanas era Taiwo quien asumía responsabilidades en la pintura. Un triple de Isern empataba el duelo a tres minutos del final del primer cuarto frente a un Caja 87 que sufrió mucho con las faltas, cometiendo once en ese primer periodo. El acierto de Edu Arqués amarró las primeras ventajas al cuadro pucelano (24-21) en un cuarto que acabó con 26-25.

De vuelta a la cancha en el segundo cuarto, el protagonista fue Sergio Cecilia. El ursaonense hizo cinco puntos seguidos para volver a poner en ventaja a los suyos (28-30). El Caja se colocó en una zona 3-2 que le sentó bastante bien, haciendo que el ritmo de partido se aposentara un poco más. Con la dirección y el acierto en la penetración de Rafa Santos, y los primeros puntos de Rakocevic con la camiseta verdirroja, el Insolac alcanzó ventajas reseñables (32-40). Al descanso, 36-44, concediendo los cajistas solo diez puntos al Valladolid en toda la segunda manga.

Tras el tiempo de descanso los pucelanos arrancaron con una marcha más, y después una bandeja de Marín y un dos más uno de Haney, apretaban el tanteo. Pero el Caja 87 encontró una vez más a Sergio Cecilia cuando más lo necesitaba. Siete puntos seguidos del sevillano le permitieron al Caja 87 tomar distancia de nuevo (45-54 min. 25). Desde la defensa, los de Adrià Alonso se sintieron muy cómodos en el tramo final del cuarto, y empezando a encontrar a un Walter Junior aclimatado, David Barrio tuvo que parar el partido (47-59 min. 27). La respuesta pucelana se volvió a gestar por dentro, con un García-Abril que martilleó para reducir ventajas. El tercer periodo acabó con un tanteo de 56-65 tras cuatro puntos seguidos de un renacido Clarke.

UEMC Baloncesto Valladolid - Insolac Caja 87 Ficha técnica UEMC Baloncesto Valladolid (26+10+20+26): Taiwo (13), Hanna (10), Haney (5), García-Abril (5), Marín (9), Rodríguez (-), Carreño (-), Isern (14), Ordóñez (8), Hansen (0), Martín (4) y Arqués (14).

Insolac Caja 87 (25+19+21+26): Cecilia (21), Clarke (21), Jankovic (7), Junior (9), Santos (11), Bilalovic (8), Rakocevic (5), Cebolla (-), Dedovic (-), Dibba (6) y Latorre (3).

Árbitro e incidencias: Partido de la novena jornada de la Liga regular Oeste de Segunda FEB disputado en el Polideportivo Pisuerga con el arbitraje de Jaime Enrique Álvarez-Ossorio Varela y Diego Fernández Requejo. El colegiado eliminó a Milos Jankovic por cinco faltas personales.

Con todo por decidir, un triple de Bilalovic en transición devolvió a los hispalenses una ventaja superior s los diez puntos, creciendo en todo rato desde la defensa (61-72 min. 34). En los locales, Taiwo era el principal estilete ofensivo y una penetración de Pau Isern colocaba a los pucelanos a cinco puntos a falta de dos minutos escasos (75-80 min. 37). Pero estos partidos son para los valientes y en las filas cajistas había dos que saben lo que es esto. Un triple de Clarke primero, y otro de Cecilia después, colocaban a la escuadra verdirroja ocho arriba, a 1.21 del final (78-86). Cuando el balón más quemaba y Valladolid apretaba con el Pisuerga apretando, Rafa Santos, con un triple esquinado a veinte segundos del final, cerró con el 82-91 una victoria importantísima del Insolac Caja 87 a domicilio.

Pleno de victorias sevillanas

El CB Starlabs Morón suma pleno de victorias desde la llegada de José Antonio Santaella al banquillo. Este sábado, los aruncitanos lograron su quinto de la temporada tras imponerse al CB Toledo (93-90) en un duelo marcado por la igualdad, la emoción y la exuberancia anotadora por parte y parte que se decidió en la prórroga tras concluir el tiempo reglamentario en 73-73. Alo Marín, con 28 puntos, fue el máximo anotador y mejor hombre del partido (31 de valoración), por delante de Sergio Mendiola, veterano pívot del Toledo que se disparó hasta el doble-doble de puntos y rebotes (17+15). Con 14 tantos y 12 rechaces acabó Sídney Correia, pívot de un Morón que sólo sabe lo que es ganar desde el cambio de entrenador.

También se impuso en la prórroga el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino, que venció en San Pablo (70-67) al Alter Enesin Al-Qázeres Extremadura. En las chicas dirigidas por Edu Pérez sobresalieron Elliott (16+8), Fanta Gassama (14+10) y María Recio, con 13 puntos. Este triunfo es el tercero de la temporada en once jornadas del conjunto hispalense, que peleará por la permanencia en la segunda categoría del baloncesto femenino español.