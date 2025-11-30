El Caja 87 elige a Walter Cabral como refuerzo para su juego interior

Lleva tiempo en el mercado el Insolac Caja 87 en busca de un refuerzo para el perímetro, pero estas jornadas, ocho ya en total en el Grupo Oeste de la Segunda FEB, casi un tercio de la competición, le han permitido detectar ... otras vías de agua en la estructura del equipo, como la existente en el puesto de ala-pívot, que el club se ha puesto manos a las obra para reparar. El bloque verdirrojo necesita un plus de calidad que le permita luchar por el ascenso con más garantías. Como se informó en ABC de Sevilla, se buscaban un par de jugadores para reforzar el plantel, aprovechando la ventana de selecciones FIBA, con el objetivo de tenerlos para el choque del sábado 6 de diciembre en Valladolid. Con la liga parada, era el momento de acelerar en las gestiones para dotar de mejores argumentos a Adrià Alonso. Para el puesto de cuatro, el Caja 87 opta por los servicios de Walter Junior Cabral, como avanzaba Diario de Sevilla y ha podido confirmar este periódico. Esta noche llega a la capital hispalense y mañana tiene previsto ejercitarse con sus nuevos compañeros.

Nacido en España, su padre es de Guinea Bisáu y su madre, de Guinea Ecuatorial, selección con la que es internacional este ala-pívot de amplia experiencia en las categorías FEB que empezó jugando al baloncesto en Alcorcón y ha pasado por el Canoe en dos etapas, el Fuenlabrada, el CB Zamora, el Grupo Alega Cantabria (también en dos etapas), el Södertalje Kings de Suecia y, finalmente, el CB Getafe, del Grupo Este de la Segunda FEB, con el que esta campaña ha promediado 8 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en 5 partidos con un 30% en el tiro exterior. Cabral, de 30 años y 2,00 metros, jugó la última jornada con los getafenses, así que se le supone ritmo de competición. Sus mejores cifras globales datan del curso 2020-2021, cuando se disparó hasta los 13 puntos, 9 rebotes y 1,3 asistencias, para 16,8 de valoración, en 26 partidos con el Grupo Alega Cantabria en la LEB Plata.

El Caja 87 anda tras los pasos de un cuatro porque esa posición se le había quedado un tanto desdibujada ante las insuficientes prestaciones de Obi Okafor, que estuvo lesionado toda la pretemporada. Luego, cuando ha vuelto a las pistas, no ha terminado de convencer su rendimiento. En su puesto, de hecho, han jugado Dedovic, Jankovic y hasta Cecilia buscando otros matices diferentes en el juego, como visión de pase en el caso del serbio y, sobre todo, tiro exterior. Esta pequeña reestructuración de la plantilla del Insolac Caja 87, que ha ganado cinco partidos y ha perdido tres en lo que va de temporada, debe completarse con la incorporación de un escolta en calidad de sustituto del lesionado Bertain. Para esta posición ha apuntando alto el club sevillano en sus aspiraciones ante la necesidad de sustituir a un pilar básico por otro que sea desequilibrante y determinante.