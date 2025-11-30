Suscribete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la última hora del encuentro

BALONCESTO

El Caja 87 elige a Walter Cabral como refuerzo para su juego interior

SEGUNDA FEB

Nacido en España e internacional por Guinea Ecuatorial, mide 2,00 metros, tiene 30 años y estaba jugando en el CB Getafe, del Grupo Este de la Segunda FEB

El plan y la defensa del Insolac Caja 87 se agrietan en Ponferrada (88-78)

Walter Junior Cabral. jugando con su selección
Walter Junior Cabral. jugando con su selección FIBA
S. A. A.

Lleva tiempo en el mercado el Insolac Caja 87 en busca de un refuerzo para el perímetro, pero estas jornadas, ocho ya en total en el Grupo Oeste de la Segunda FEB, casi un tercio de la competición, le han permitido detectar ... otras vías de agua en la estructura del equipo, como la existente en el puesto de ala-pívot, que el club se ha puesto manos a las obra para reparar. El bloque verdirrojo necesita un plus de calidad que le permita luchar por el ascenso con más garantías. Como se informó en ABC de Sevilla, se buscaban un par de jugadores para reforzar el plantel, aprovechando la ventana de selecciones FIBA, con el objetivo de tenerlos para el choque del sábado 6 de diciembre en Valladolid. Con la liga parada, era el momento de acelerar en las gestiones para dotar de mejores argumentos a Adrià Alonso. Para el puesto de cuatro, el Caja 87 opta por los servicios de Walter Junior Cabral, como avanzaba Diario de Sevilla y ha podido confirmar este periódico. Esta noche llega a la capital hispalense y mañana tiene previsto ejercitarse con sus nuevos compañeros.

