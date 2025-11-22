Suscribete a
BALONCESTO

El plan y la defensa del Insolac Caja 87 se agrietan en Ponferrada (88-78)

SEGUNDA FEB

Mermado por la baja de Jankovic, que se unía a las de Franch y Bertain, el equipo verdirrojo aguanta tres cuartas partes del choque, gestiona mal las ventajas y se desploma en el último cuarto sumando su segunda derrota consecutiva

Ponferrada, termómetro para medir rendimientos y la capacidad de reacción

Bilalovic, atacando la canasta berciana en el Clínica Ponferrada - Insolac Caja 87
Bilalovic, atacando la canasta berciana en el Clínica Ponferrada - Insolac Caja 87 GINÉS ALONSO
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Si la defensa no carbura al nivel acostumbrado en las primeras jornadas, las opciones de victoria de este mermado Insolac Caja 87 cotizan a la baja. Lo comprobó en sus carnes la pasada jornada, contra la Cultural Leonesa en San Pablo, y se demostró ... este sábado en Ponferrada, donde el equipo verdirrojo dibujó clarísimamente una trayectoria descendente en sus prestaciones, de más a menos; de la excelencia del primer cuarto al apagón del último. No es cuestión de sacar a relucir el catálogo de las excusas, porque esto no le pega nada a un club que se ha propuesto el ascenso de categoría, pero en el capítulo de atenuantes para el equipo sí deben tener cabida las bajas, todas ellas de peso, de Franch, Bertain y Jankovic. El serbio, el jugador más determinante del equipo, tuvo que viajar a su país por un motivo personal y se ausentó del choque, según informó el Caja 87 minutos antes del arranque. El equipo, con sus altibajos ya conocidos y jugadores que no están ofreciendo lo esperado, aguantó hasta el cierre del tercer cuarto (65-65), pero acabó sobrepasado por la dinamita berciana de Pau Treviño (21 puntos), Bergens (18), Hayes (17), Blak (15) y Orrit (10), el sólido quinteto de un Ponferrada que tiene tan buena plantilla ahora mismo, o mejor, que los sevillanos, a los que supera en la tabla para apuntarse a la lista de candidatos.

