El plan y la defensa del Insolac Caja 87 se agrietan en Ponferrada (88-78)

Si la defensa no carbura al nivel acostumbrado en las primeras jornadas, las opciones de victoria de este mermado Insolac Caja 87 cotizan a la baja. Lo comprobó en sus carnes la pasada jornada, contra la Cultural Leonesa en San Pablo, y se demostró ... este sábado en Ponferrada, donde el equipo verdirrojo dibujó clarísimamente una trayectoria descendente en sus prestaciones, de más a menos; de la excelencia del primer cuarto al apagón del último. No es cuestión de sacar a relucir el catálogo de las excusas, porque esto no le pega nada a un club que se ha propuesto el ascenso de categoría, pero en el capítulo de atenuantes para el equipo sí deben tener cabida las bajas, todas ellas de peso, de Franch, Bertain y Jankovic. El serbio, el jugador más determinante del equipo, tuvo que viajar a su país por un motivo personal y se ausentó del choque, según informó el Caja 87 minutos antes del arranque. El equipo, con sus altibajos ya conocidos y jugadores que no están ofreciendo lo esperado, aguantó hasta el cierre del tercer cuarto (65-65), pero acabó sobrepasado por la dinamita berciana de Pau Treviño (21 puntos), Bergens (18), Hayes (17), Blak (15) y Orrit (10), el sólido quinteto de un Ponferrada que tiene tan buena plantilla ahora mismo, o mejor, que los sevillanos, a los que supera en la tabla para apuntarse a la lista de candidatos.

Dedovic abrió fuego en Ponferrada desplegando recursos: maniobra al poste para el dos más uno y triple liberado que taladraba el 0-6. Bilalovic, con cinco puntos, se aliaba con el bosnio en la anotación en un partido sin tregua en su apertura, quizá excesivamente rápido para los intereses sevillanos y con los anfitriones castigando desde el triple sin que el Caja 87 se achantase. Su efectividad era abrumadora... hasta el punto que Dedovic se jugó y encestó un tiro exterior a tablero que establecía el 11-19. A toda máquina, con toda la cuerda dada, carburaba el ataque verdirrojo con su capitán rayando a un altísimo nivel y capitalizando las maniobras en el aro berciano. En defensa, gracias a una zona, alejó de su aro a los leoneses y se disparó hasta el 14-23 con más de tres minutos por delante del primer cuarto.

Le estaba haciendo un roto al Ponferrada, que apuesta por un baloncesto de alto régimen, un ida y vuelta centelleante al que toca amoldarse para no perder los papeles. Clarke también atizaba la hoguera del triple (17-26), el quinto de su equipo. Okafor, en cambio, continuaba negado. Tiene altura y físico para colgarse del aro evitando pifias que le merman la confianza. Al primer toque de campana, el Caja 87 mandaba 21-27. Al fin machacó Okafor para asegurar la canasta en el despegue del segundo cuarto e incluso reboteaba y dejaba un dos más uno jugando por parejas en la pintura berciana. Colapsando su zona y picoteando en ataque, el Caja 87 alcanzaba la renta psicológica de los 10 puntos (21-31).

Nuestro jugador Milos Jankovic no disputará el partido de hoy en Ponferrada por un asunto personal que le ha llevado a viajar a Serbia.



Al intermedio, con ventaja

Casi tres minutos tardó el Ponferrada en estrenarse en el segundo parcial, al que el Caja 87 tenía maniatado. Por eso, cuando encadenaron dos triples más los azulinos, Adrià Alonso lo paró. Pasar del 23-33 al 29-33 en un chasquido de dedos lo aconsejaba. Con el Caja 87 diluyéndose en los dos tableros y el Ponferrada creciendo, un triple de Dedovic con 36-37 alivió muchísimo a su equipo, cada vez más exigido, en el momento más crítico hasta entonces de la velada. Clarke calcó a su capitán y Cecilia y Dibba, desde el tiro libre, rebajaron otra vez los decibelios de la cancha leonesa (36-47) completando un parcial de 0-11... que se estiró hasta el 3-14 tras triple de Bilalovic (39-50).

Al intermedio, el Caja 87 manejaba siete puntos a su favor tras apuntarse los dos primeros parciales con Dedovic y Cecilia amasando más de la mitad de los tantos de su equipo. Y, lo más importante: al momento de dificultad respondió con mucha firmeza y personalidad, sin arrugarse. Sin embargo, quedaba medio partido y el reingreso cajista fue completamente desalentador. Con el equipo errando tiros y perdiendo balones, el Ponferrada lo castigó mediante un 9-0 de salida (52-50), con triple de Pau Treviño para orlarlo, que forzó el tiempo muerto de Alonso.

Se daba por descontando que habría que sufrir, mucho además, pero mosqueaban esas desconexiones del equipo, su patente irregularidad. Había perdido solidez, además de la eficacia, también el control y le estaba incomodando mucho la velocidad que le aplicaba al partido el Ponferrada, ese desenfreno del juego que no lograba domesticar. Su ataque se había apagado con la mitad del tercer cuarto ya consumido, el tiempo que tardó en convertir su primera canasta en tiro de campo. Estaba sufriendo, pasando malos momentos, pero en partido, sobreviviendo. Un 0-6 equilibró otra vez el choque (59-59) y Cecilia, vía triple, elevaba el 61-62. De nuevo por delante en un duelo igualadísimo que nadie quebraba al término del tercer cuarto (65-65) y llevaba muchos minutos convertido en correcalles.

Clínica Ponferrada - Insolac Caja 87 Ficha técnica Clínica Ponferrada (21+22+22+23): Orrit (10), Blak Moller (15), Sergio Romero (3), Treviño (21), Hayes (17) -quinteto inicial-; Efambe (-), Alejandro López (-), Rubén Salas (2), Cera (2), Bergens (18), Chacón (-), Sima (-).

Insolac Caja 87 (27+23+15+13): Clarke (13), Bilalovic (9), Cecilia (17), Dedovic (20), Latorre (2) -quinteto inicial-; Okafor (7), Rafa Santos (6), Vicente (-), Cebolla (-), Dibba (4).

Árbitros e incidencias: Berbeira Oria y Marchiano Ucelli. Eliminado Latorre, por cinco faltas personales (min. 40). Octava jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB. Pabellón Municipal de Deportes Lydia Valentín, en Ponferrada.

Dedovic descargaba un nuevo triple, el décimo del Caja 87, y Cecilia, jugando al cuatro y tirando de físico, hacía méritos para convertirse en el mejor de su equipo (71-73). A falta de canastas, él y sus compañeros tiraban de astucia para visitar el 4,60. Tacita a tacita también vale aunque el taquicárdico final ya se avizoraba. Parecía un destino inevitable. A una dudosa falta de Clarke le siguió la técnica a Adrià Alonso, dos libres de Orrit, el rebote de ataque y el triple de Pau Treviño. Se fue de ocho el Ponferrada (83-75), Clarke acudió al rescate y Bergens, con un triple lejano, ponía contra las cuerdas al Caja 87 (86-78) a falta de 1.25.

Al equipo ya le podían las prisas, que son malas consejeras, y mucho más cuando faltas piezas notables en el tablero y otras no dan ese paso al frente que necesita ahora que arrecia el temporal en forma de bajas. Para un plantel del perfil del sevillano, con sus virtudes y defectos en este momento de la temporada, encajar casi 90 puntos lo condena sin remedio a la derrota. Y eso, en la lectura gruesa de los acontecimientos, fue lo que pasó en Ponferrada.