Xabi, un perdón que deja dudas

Xabi Alonso apareció en la sala de prensa de Valdebebas a las 09.46 minutos. Pequeño retraso de sesenta segundos sin más importancia. Como es habitual, los responsables de prensa del club abrieron la puerta, y tras Carlos Carbajosa, Juan Camilo y un fotógrafo de ... la entidad, apareció el técnico tolosarra. Esbozó una pequeña sonrisa, dio los buenos días y se sentó en su silla. No tenía por delante una comparecencia sencilla, pero si algo ha demostrado Xabi estos tres meses es que dice lo que quiere decir y, casi siempre, acaba siendo inocuo. Tiene un don para despejar los problemas.

«El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable. Habló con sinceridad y honestidad, y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado ya este tema», dijo Alonso. Este tema al que se refería Xabi es público y manifiesto. Vinicius montó un número importante cuando Alonso le mandó al banquillo mediada la segunda mitad del clásico, el pasado domingo. Aspavientos, improperios y rabieta hacia su entrenador delante de todo el Bernabéu. Xabi mantuvo la calma y evitó el cara a cara con Vini, avisando después del partido que tendría una charla con él a lo largo de esta semana, conversación que se produjo tras los dos días libres, con un perdón privado, y después público por parte del brasileño. En ninguno estaba Xabi de manera explícita: «Para mí, fue un comunicado muy valioso, honesto y positivo. Vinicius habló desde el corazón. Yo me quedé muy satisfecho y lo más importante es lo que dijo a los compañeros».

Alonso no concretó en ningún momento si ese perdón de Vini tuvo un apartado individual y personal hacia él. Y no lo concretó porque como ya contó este periódico el pasado miércoles, no lo hubo. El brasileño entiende que su entrenador no está actuando con él del modo que Vini cree que se merece, y así lo ha querido manifestar con este modo de pedir perdón. Y Xabi, que es muy inteligente, seguramente ha aprendido esta semana que en el Real Madrid los jugadores y el club suelen estar delante de la figura del entrenador. Sobre todo, cuando el futbolista que echa un pulso al entrenador tiene una relación tan estrecha con la jefatura, como es el caso de Vinicius y Florentino. El brasileño es ojito derecho para el presidente y Alonso, si no lo sabía, ya lo sabe en primera persona desde esta semana.

«Todos estamos en el mismo barco, y remando en la misma dirección. Ya he respondido varias preguntas de Vinicius y entiendo que pongáis ahí el foco. Lo respeto, pero creo que toca cerrar este tema. Repito que tuvimos una charla de manera muy positiva, pero ya he explicado todo lo que tenía que decir», dijo Alonso a la sexta pregunta sobre el jugador brasileño, ya algo incómodo ante el interrogatorio por Vinicius.

En su etapa como futbolista, Xabi tuvo a entrenadores muy diferentes. En lo futbolístico y en el trato. No es lo mismo Mourinho que Ancelotti. O Guardiola que Pellegrini. Cada uno tenía, y tiene, un modo distinto de manejar la autoridad dentro de un vestuario. Una autoridad que no se enseña ni se aprende en el curso de entrenadores: «Yo gestiono la autoridad siendo yo mismo. Lo más importante es ser auténtico. No hay que impostar nada, ser directo y siempre pensar en lo mejor para el equipo. Hay que saber que no todos los jugadores son iguales y hay que tener inteligencia emocional para adaptarte a ellos».

Del «aquí todos los jugadores son iguales y lo importante es el colectivo», que repitió Xabi en varias ocasiones durante sus primeras semanas como entrenador del Madrid, a manifestar ahora que no todos lo son. Xabi sabe que tener a Vinicius como enemigo es una mala idea, y tendrá que convivir con una relación, de momento, distante entre ambos. Al menos, en lo personal. Luego está lo deportivo, y ahí veremos cómo Xabi gestiona los próximos cambios o rotaciones del brasileño, y cómo este los asume. De momento, vuelve la paz, pero la raya entre esa paz y otra trifulca parece muy fina.

Tan fina como lo que pueda decidir Xabi esta noche ante el Valencia (21.00 horas) y en Anfield. Hoy podría sentar a Vinicius en el banquillo, para darle descanso de cara al importante partido contra el Liverpool del próximo martes. O no. Que juegue hoy y no lo haga en Champions. O que lo haga en ambos partidos. O en ninguno. Xabi ha dicho que no habrá represalias, no que vaya a ser titular siempre.