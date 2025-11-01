Suscribete a
Real Madrid

Xabi, un perdón que deja dudas

El técnico da por zanjado el desplante de Vinicius y asegura que no habrá represalias, pero rehusa aclarar si el jugador le ha pedido disculpas explícitas

Xabi Alonso y varios jugadores, entre ellos Vinicius, durante el entrenamiento del viernes
Xabi Alonso y varios jugadores, entre ellos Vinicius, durante el entrenamiento del viernes EFE
Rubén Cañizares

Xabi Alonso apareció en la sala de prensa de Valdebebas a las 09.46 minutos. Pequeño retraso de sesenta segundos sin más importancia. Como es habitual, los responsables de prensa del club abrieron la puerta, y tras Carlos Carbajosa, Juan Camilo y un fotógrafo de ... la entidad, apareció el técnico tolosarra. Esbozó una pequeña sonrisa, dio los buenos días y se sentó en su silla. No tenía por delante una comparecencia sencilla, pero si algo ha demostrado Xabi estos tres meses es que dice lo que quiere decir y, casi siempre, acaba siendo inocuo. Tiene un don para despejar los problemas.

