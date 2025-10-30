Suscribete a
El penúltimo defensor vivo de Vinicius

«Hay muchos entrenadores como Xabi Alonso en el mercado, un montón, pero poquísimos futbolistas como el brasileño. Siento la crudeza»

Vinicius se cruza con Xabi Alonso tras su cambio en el clásico AFP
Juanma Rodríguez

El miércoles recibí un WhatsApp de José Miguélez: «¿Defenderás mañana (por ayer) a Vinicius?» «¿Escribo de Vini?», pregunté, y él remató: «Hombre, el único defensor que le queda…» Pero, pese al alarmismo del responsable de los deportes de ABC, no me considero el último de ... mi especie, no tengo la sensación de ser ese lince ibérico leucístico avistado el otro día en Jaén por un fotógrafo aficionado. Creo que hay más como yo ahí fuera y, como el doctor Robert Neville de 'Soy leyenda', y por si hay supervivientes, me propongo transmitir desde el estadio Santiago Bernabéu a diario a las 12 en todas las frecuencias de AM, cuando el sol esté en lo más alto: «Si hay alguien escuchando, puedo darte refugio y comida». Pero, por si acaso, de noche atrancaré la puerta.

