El miércoles recibí un WhatsApp de José Miguélez: «¿Defenderás mañana (por ayer) a Vinicius?» «¿Escribo de Vini?», pregunté, y él remató: «Hombre, el único defensor que le queda…» Pero, pese al alarmismo del responsable de los deportes de ABC, no me considero el último de ... mi especie, no tengo la sensación de ser ese lince ibérico leucístico avistado el otro día en Jaén por un fotógrafo aficionado. Creo que hay más como yo ahí fuera y, como el doctor Robert Neville de 'Soy leyenda', y por si hay supervivientes, me propongo transmitir desde el estadio Santiago Bernabéu a diario a las 12 en todas las frecuencias de AM, cuando el sol esté en lo más alto: «Si hay alguien escuchando, puedo darte refugio y comida». Pero, por si acaso, de noche atrancaré la puerta.

Saliendo del campo como lo hizo, galopando a lomos de ese pequeño diablo que lleva dentro, Vini dejó en evidencia a su entrenador y a Rodrygo, que es compatriota, amigo y compañero de selección. Estuvo fatal. Sabedor de eso pidió perdón, que era, según creo, lo que se le estaba demandando, pero, ¡ay, amigo!, dejó fuera de la ecuación a Xabi. Y si, transcurridas 72 horas desde los terribles sucesos, el jugador no quiso incluir a Alonso en su pliego público de descargo, fue simple y llanamente porque no le dio la real y sigue enfadado con su entrenador. ¿Por qué? Puede que Xabi le pidiera a Vini un esfuerzo para ser titularísimo y el extremo creyera estar cumpliendo con creces lo pactado.

Diré algo que sonará mal: hay muchos entrenadores como Xabi Alonso en el mercado, un montón, pero poquísimos futbolistas como Vinicius. Siento la crudeza pero, como cantaba Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Eso no quiere decir en absoluto que, en lo tocante al desplante del otro día, no tenga razón el técnico, pero sí explica que el club haya adoptado una discreta posición de perfil. Ya sea porque Vini tiene una mecha extra corta o por la bisoñez de Alonso, esto deberá arreglarse por el Real Madrid, que es el bien superior común. Tendrán que aguantarse, cohabitar como lo hicieron Mitterrand y Chirac, que se odiaban. Y si, allá por junio de 2027, esta letanía antimadridista del mal carácter del chico cala en la T4 y Xabi sigue en el banquillo, alguien tendrá que decidir si compensa o no dejar escapar a uno de los mejores futbolistas del mundo sólo porque le caiga mal a Pablito Maffeo.