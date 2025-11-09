Xabi se olvida de nuevo de la autocrítica: «Hay que tener exigencia, pero también mesura»

Dijo Xabi Alonso el día de su presentación, el 1 de junio, hace más de cinco meses, que quería que la afición se sintiera orgulloso de su equipo y dijera con el pecho henchido, «este es mi Madrid»'. Él mismo hizo una metáfora ... a esa reflexión cuando el día antes de debutar en el Mundial de Clubes comentó en Miami que ya empezaba el rock&roll. Ha habido momentos puntuales durante esta temporada en los que el madridismo ha disfrutado con sus futbolistas y en los que ha tocado la batería y la guitarra eléctrica, pero el equipo ganó al Barça y se ha venido abajo.

«Ha sido un partido exigente que nos ha costado. Vallecas siempre es complicado, cuesta llevar el partido al terreno que uno quiere, pero hay que hacer autocrítica constructiva y positiva. Todavía estamos en noviembre, queda mucho. Hay que tener exigencia, pero también mesura», explicó Alonso en una rueda de prensa de carrera de 100 metros.

Seis minutos y 29 segundos duró la comparecencia de Xabi. Muy serio, con respuestas cortas y cortantes que tenían más intención de quitarse cuanto antes de en medio la comparecencia que de dar explicaciones profundas y con sustancia: «Ha podido pasar de todo, sobre todo en la segunda parte donde el partido se ha descontrolado un poco. Hemos hecho buenas transiciones defensivas, pero no hemos hecho buenas transiciones ofensivas. Nos ha faltado generar más ocasiones».

Xabi cree que no ha habido un pico emocional tras la victoria ante el clásico y cree que su equipo tiene estabilidad en ese aspecto: «Sabemos dónde estamos, pero en los buenos y en los malos momentos hay que tener equilibrio. Yo no veo falta de intensidad», comentó Alonso, molesto además con una pregunta que cuestionaba si el equipo había perdido la esencia de Estados Unidos, durante el mes de trabajo y competición en el Mundial de Clubes: «¿Estados Unidos? Nosotros hemos empezado la temporada en agosto, con toda la plantilla, desde el primer partido de Liga ante Osasuna. Lo de Estados Unidos es anterior».