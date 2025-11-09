Rayo Vallecano - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 12

17:09 De antes del pitido inicial: Íñigo recibe el premio a entrenador del mes de LaLiga Seguro que es todo gracias a las zapatillas de Forrest Gump.

17:07 ¡Descanso en Vallecas! Empate sin goles entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Unai se lo resume rápido a DAZN: "El Madrid está incómodo. Tenemos que seguir presionándoles fuerte".

17:04 Amarilla para De Frutos Por cortar la conducción de Huijsen en salida de balón.

17:02 Cuatro minutos de descuento Y el empate sigue bien asentado.

16:56 Sube sus revoluciones el Rayo Tras algunos minutos de dominio visitante, los de Íñigo vuelven a colarse en circuito.

16:52 Amarilla para Huijsen Por una dura entrada sobre Álvaro García. El malagueño insiste en que no le toca.

16:50 Vinícius, el más activo de todos en el Madrid El brasileño, solo contra el mundo cuando encara a su par y a todas las ayudas, no cesa de proponer. Todo pasa por él.

16:44 Se retira, lesionado de aparente gravedad, Pedro Díaz Entra el Pacha Espino. No pinta bien. La cara de Pedro es un poema.

16:43 Otra vez Rațiu... Vuelve a dejar atrás a Carreras, y su centro atrás rebota y lo acaba atrapando Courtois.

16:40 ¡Y casi anota ahora Asencio! Gran centro lateral de Carreras y gran remate en plancha del central, que marcha rozando el poste.

16:39 ¡VAYA PARADÓN DE BATALLA! Jugada sublime de los cinco de turno del Madrid en apenas una baldosa de espacio; rechace de Bellingham con Mendy y disparo muerto de Vinícius desde el punto de penalti que adivina espectacularmente el meta argentino.

16:37 ¡Courtois repele el disparo de Rațiu! Ya empezamos. Gran cabalgada del '2' al espacio que el belga priva de convertirse en gol.

16:33 Amarilla comprometida para Rațiu Por cortar una posible contra de Vinícius.

16:31 Isi, al mando de las operaciones El Rayo, cuando supera la primera línea de presión, sabe dañar al Madrid. No es ninguna novedad, pero Pep Chavarría y Rațiu vienen logrando medrar por cada una de sus bandas, y Jorge de Frutos amenaza bien entre centrales.

16:25 Vinícius deja en el suelo a Pathé Ciss... ...pero no carbura su jugada dentro del área.

16:24 Trata de plantarse el Real Madrid Posesión larga y finalmente estéril. Se siente el calor de Vallecas.

16:19 ¡Batalla rechaza el disparo de Güler! Duro y con izquierda, tras una recuperación en la frontal.

16:18 ¡Gran inicio del Rayo! Buena combinación por banda derecha que acaba en saque de puerta para Courtois.

16:16 ¡Arranca el partido en Vallecas! Primera posesión para el Real Madrid.

16:07 Esto empieza en menos de diez minutos... Botas y bufandas en ristre. Todo servido.

15:57 Entradas agotadas en Vallecas... Los domingos de fútbol huelen distinto Y decía Javier Marías que la exhaustividad no es posible. Ja.

15:55 Augusto Batalla: "Yo he estado en el fondo del mar, pero muy en el fondo: depresión, ataques de pánico, soledad..." El meta argentino, en una entrevista reciente con ABC, debutó con River con 17 años, y todo un país se le echó encima. Se encerró en su casa y gracias a la ayuda de psicólogos, de su familia, de su mujer y del fútbol chileno logró renacer y reinventarse: "El sistema es así. No guardo rencor", que dice. Echa un ojo a la charla aquí, va.

15:51 El Rayo recibe al Madrid con sangre en la boca Polaca, de hecho. Los rayistas obraron el milagro en la fiesta del odio de Vallecas. Aquí la crónica.

15:47 Y así lo hace el Rayo Íñigo Pérez no se guarda nada: once de gala.

15:46 A todo esto... así sale el Real Madrid a Vallecas Asencio y Brahim, las principales novedades de Xabi Alonso.

15:43 Xabi Alonso reproduce los errores por los que se echó a Ancelotti Planteamiento defensivo, jugadores fuera de posición y cambios tardíos. A pesar de la victoria en el clásico, el entrenador del Madrid no termina de convencer en los partidos de la verdad, con decisiones que recuerdan a la última temporada del italiano en el banquillo blanco, que escribe Rubén Cañizares. Aquí su repaso.

15:42 El Real Madrid lleva tres años sin vencer en Vallecas Una buena dosis de historia: los madridistas nunca habían encadenado tres visitas sin triunfo en casa del Rayo y fueron derrotados hasta en tres ocasiones en que llegaban como líderes. Como siempre, de la mano de Luis Prados. ¡ Léelo aquí!