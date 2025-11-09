Directo Fútbol
Rayo Vallecano - Real Madrid en directo hoy: partido de la Liga, jornada 12
La Liga
Sigue en directo el Rayo Vallecano - Real Madrid, partido de la Liga, domingo 9 de noviembre
Jorge Vicente
De antes del pitido inicial: Íñigo recibe el premio a entrenador del mes de LaLiga
Seguro que es todo gracias a las zapatillas de Forrest Gump.
¡Descanso en Vallecas!
Empate sin goles entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Unai se lo resume rápido a DAZN: "El Madrid está incómodo. Tenemos que seguir presionándoles fuerte".
Sube sus revoluciones el Rayo
Tras algunos minutos de dominio visitante, los de Íñigo vuelven a colarse en circuito.
Amarilla para Huijsen
Por una dura entrada sobre Álvaro García. El malagueño insiste en que no le toca.
Vinícius, el más activo de todos en el Madrid
El brasileño, solo contra el mundo cuando encara a su par y a todas las ayudas, no cesa de proponer. Todo pasa por él.
Se retira, lesionado de aparente gravedad, Pedro Díaz
Entra el Pacha Espino. No pinta bien. La cara de Pedro es un poema.
Otra vez Rațiu...
Vuelve a dejar atrás a Carreras, y su centro atrás rebota y lo acaba atrapando Courtois.
¡Y casi anota ahora Asencio!
Gran centro lateral de Carreras y gran remate en plancha del central, que marcha rozando el poste.
¡VAYA PARADÓN DE BATALLA!
Jugada sublime de los cinco de turno del Madrid en apenas una baldosa de espacio; rechace de Bellingham con Mendy y disparo muerto de Vinícius desde el punto de penalti que adivina espectacularmente el meta argentino.
¡Courtois repele el disparo de Rațiu!
Ya empezamos. Gran cabalgada del '2' al espacio que el belga priva de convertirse en gol.
Isi, al mando de las operaciones
El Rayo, cuando supera la primera línea de presión, sabe dañar al Madrid. No es ninguna novedad, pero Pep Chavarría y Rațiu vienen logrando medrar por cada una de sus bandas, y Jorge de Frutos amenaza bien entre centrales.
Trata de plantarse el Real Madrid
Posesión larga y finalmente estéril. Se siente el calor de Vallecas.
¡Batalla rechaza el disparo de Güler!
Duro y con izquierda, tras una recuperación en la frontal.
¡Gran inicio del Rayo!
Buena combinación por banda derecha que acaba en saque de puerta para Courtois.
Entradas agotadas en Vallecas... Los domingos de fútbol huelen distinto
Y decía Javier Marías que la exhaustividad no es posible. Ja.
Augusto Batalla: "Yo he estado en el fondo del mar, pero muy en el fondo: depresión, ataques de pánico, soledad..."
El meta argentino, en una entrevista reciente con ABC, debutó con River con 17 años, y todo un país se le echó encima. Se encerró en su casa y gracias a la ayuda de psicólogos, de su familia, de su mujer y del fútbol chileno logró renacer y reinventarse: "El sistema es así. No guardo rencor", que dice.
Echa un ojo a la charla aquí, va.
El Rayo recibe al Madrid con sangre en la boca
Polaca, de hecho. Los rayistas obraron el milagro en la fiesta del odio de Vallecas. Aquí la crónica.
A todo esto... así sale el Real Madrid a Vallecas
Asencio y Brahim, las principales novedades de Xabi Alonso.
Xabi Alonso reproduce los errores por los que se echó a Ancelotti
Planteamiento defensivo, jugadores fuera de posición y cambios tardíos. A pesar de la victoria en el clásico, el entrenador del Madrid no termina de convencer en los partidos de la verdad, con decisiones que recuerdan a la última temporada del italiano en el banquillo blanco, que escribe Rubén Cañizares. Aquí su repaso.
El Real Madrid lleva tres años sin vencer en Vallecas
Una buena dosis de historia: los madridistas nunca habían encadenado tres visitas sin triunfo en casa del Rayo y fueron derrotados hasta en tres ocasiones en que llegaban como líderes.
Como siempre, de la mano de Luis Prados. ¡ Léelo aquí!
