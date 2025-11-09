Suscribete a
esbozos y rasguños

Entusiasmo contenido

«Sin Mbappé demasiado inspirado en los dos últimos partidos, ningún otro atacante ha podido o sabido dar un paso al frente»

Mbappé, durante el Rayo Vallecano - Real Madrid
Mbappé, durante el Rayo Vallecano - Real Madrid EP
Javier Aznar

Javier Aznar

No logró marcar ni contra el Liverpool ni contra el Rayo Vallecano, dejando de nuevo en el aire una serie de dudas que parecían superadas. Ofensivamente se mostró previsible, plano, lento de ideas. Sin imaginación. Sorprendente como un plato de acelgas.

El momento deslumbrante de ... Mbappé en este primer tramo de la temporada ha funcionado como un filtro de Instagram: nos devolvía una imagen adulterada, embellecida de la realidad, maquillando y disimulando algunas de sus imperfecciones. Sin el francés demasiado inspirado en los dos últimos partidos, ningún otro atacante ha podido o sabido dar un paso al frente. La banda derecha se ha convertido en un erial en el que nada parece florecer: ni Brahim, ni Mastantuono, ni Camavinga, ni Rodrygo. Es un páramo desierto.

